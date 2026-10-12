T-Systems celebra o seu 25.º aniversário, contribuindo para o desenvolvimento digital do país e com o olhar voltado para a soberania tecnológica

A T-Systems, divisão de serviços de digitalização do Grupo Deutsche Telekom e um dos principais hyperscalers de cloud europeus, completou 25 anos, consolidando-se como uma referência na transformação digital das empresas e administrações públicas do país.

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A empresa celebrou o seu 25.º aniversário com um evento especial na sua sede em Barcelona, que contou com a presença de Jordi Hereu, ministro da Indústria e Turismo; Pol Gibert, secretário-geral da Empresa e do Trabalho da Generalitat de Catalunya; Nadia Quevedo, comissária para a Promoção Económica, Comércio e Restauração da Câmara Municipal de Barcelona; Osmar Polo, CEO da T-Systems Iberia, e Rosa María Rodríguez, vice-presidente de Vendas e Serviços da empresa, entre outros representantes institucionais e empresariais.

A empresa indicou que, desde a sua chegada à Península Ibérica em 2001, a T-Systems tem contribuído para o desenvolvimento digital de centenas de projetos em todos os segmentos da indústria, posicionando-se como um interveniente-chave em serviços na nuvem, modernização de aplicações, SAP, espaços de dados, IA e cibersegurança. Atualmente, a empresa está a ajudar as empresas a redefinir o seu futuro digital, criando ambientes mais fiáveis, resilientes e alinhados com as necessidades de soberania digital que a União Europeia está a definir.

O ministro felicitou a empresa pelo seu 25.º aniversário: «Creio que a T-Systems contribuiu para a transformação digital de Espanha. Isso também se deve ao facto de se encontrarem num país que sabe que a transformação digital é um dos grandes motores de crescimento e, no contexto europeu, estamos a ter um bom desempenho». «Estes 25 anos representam algo muito importante para o presente e o futuro soberano da Europa. Fazem um excelente trabalho ao colocar a tecnologia ao serviço do desenvolvimento da humanidade, da sua liberdade e do seu desenvolvimento económico», salientou.

Por seu lado, Osmar Polo, CEO da T-Systems, indicou que «ao longo destes 25 anos, a partir da T-Systems, temos acompanhado a evolução tecnológica das empresas e das administrações em Espanha, e queremos continuar ao seu lado para as ajudar a preparar-se para a nova era da soberania digital. Avançamos rumo ao futuro com a convicção de que o controlo sobre a tecnologia, os dados e as infraestruturas será cada vez mais determinante para a competitividade».

INOVAÇÃO

Durante o evento, a empresa fez uma retrospetiva dos principais marcos que marcaram a sua trajetória até a posicionar como referência europeia em inovação. Apenas quatro anos após a sua chegada ao nosso país, a T-Systems adquiriu a Gedas, a filial de informática da Volkswagen, reforçando assim a sua posição como prestadora de serviços (TIC); e, em 2008, inaugurou o Ponto de Produção Internacional (POP) do Service Desk. No ano seguinte, lançou a plataforma TAO 2.0 para a digitalização das administrações públicas, um sistema modular e integral de gestão avançada que presta serviço a mais de 22 milhões de espanhóis na gestão de impostos ou do registo de habitantes, entre outros.

A empresa tem também mantido um forte compromisso com a criação de infraestruturas digitais avançadas para ajudar a transformar o país num interveniente fundamental na inovação tecnológica europeia. Em 2013, inaugurou o Data Center em Cerdanyola del Vallès, uma referência no setor tecnológico devido à sua rápida implementação e ao seu design com elevado nível de segurança; e, em 2016, apresentou o Open Telekom Cloud (OTC), o precursor da sua atual proposta multicloud T Cloud.

Nesta escalada de investimentos, em 2024, a T-Systems inaugurou em Barcelona a Região de cloud privada para o sul da Europa, que conta com dois centros de dados de missão crítica e com certificação TIER III para garantir o serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano aos seus clientes.

A T-Systems salientou que, ao longo da sua trajetória, tem-se revelado um motor fundamental para a promoção da diversidade de talentos e para o crescimento económico do país. Com quase 4 000 colaboradores na Península Ibérica, a empresa possui sedes em Barcelona, Madrid, Valência, Sevilha, Bilbau e Lisboa, bem como dois centros de excelência em Granada e Reus, que têm vindo a ganhar força na prestação de serviços tecnológicos em todo o mundo, graças a um modelo de inovação baseado na cooperação com os clientes e na colaboração com o meio académico.

Atualmente, a empresa está a consolidar-se como um hyperscaler europeu de referência em matéria de soberania digital, ajudando as empresas a adaptarem-se aos objetivos estratégicos definidos pela Europa através de uma arquitetura digital própria. Para tal, a T-Systems lançou o T Cloud, a sua oferta unificada de nuvem, tanto pública como privada, garantindo uma abordagem multicloud e diferentes níveis de soberania. Esta solução integra-se na perfeição com o Industrial AI Cloud, a solução europeia de IA soberana que combina computação de alto desempenho e conformidade com a regulamentação europeia para acelerar a adoção da IA em empresas, administrações públicas e indústrias críticas.

A par destas, a T-Systems está a contribuir para a industrialização empresarial da IA com duas soluções de elevado valor. Por um lado, com a sua plataforma de IA Agéntica, que facilita o desenvolvimento, a orquestração, a governança e o controlo dos agentes de IA nas organizações; e, por outro lado, com o MAGENTIC, uma solução que liga a adoção da IA à modernização de aplicações legadas, permitindo a evolução dos sistemas existentes à medida que se desenvolvem novos casos de utilização, sem interromper o funcionamento do negócio. Todas estas soluções são complementadas por soluções avançadas de cibersegurança, cujas capacidades de proteção funcionam como um elemento transversal na empresa.