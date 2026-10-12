A 'almofada' das pensões emagreceu 1,3 mil milhões de euros em três meses. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) fechou setembro com um património de 48 mil milhões de euros, segundo dados recolhidos pelo ECO junto da tutela. São menos 2,6% do que os 49,3 mil milhões registados no final de junho.

A travar o Fundo entre julho e setembro estiveram, mais uma vez, os títulos de dívida pública, onde estão aplicados três em cada quatro euros da carteira, e que desde o arranque…