Exclusivo Tombo da dívida pública tira 1,3 mil milhões à ‘almofada’ das pensõespremium
Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social rendeu 1,1% até setembro, abaixo dos 2,76% de há um ano. As perdas nas obrigações apagaram parte dos ganhos de 15,18% das ações.
A 'almofada' das pensões emagreceu 1,3 mil milhões de euros em três meses. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) fechou setembro com um património de 48 mil milhões de euros, segundo dados recolhidos pelo ECO junto da tutela. São menos 2,6% do que os 49,3 mil milhões registados no final de junho.
A travar o Fundo entre julho e setembro estiveram, mais uma vez, os títulos de dívida pública, onde estão aplicados três em cada quatro euros da carteira, e que desde o arranque…
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