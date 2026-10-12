Segurança Social

Exclusivo Tombo da dívida pública tira 1,3 mil milhões à ‘almofada’ das pensõespremium

Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social rendeu 1,1% até setembro, abaixo dos 2,76% de há um ano. As perdas nas obrigações apagaram parte dos ganhos de 15,18% das ações.

A 'almofada' das pensões emagreceu 1,3 mil milhões de euros em três meses. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) fechou setembro com um património de 48 mil milhões de euros, segundo dados recolhidos pelo ECO junto da tutela. São menos 2,6% do que os 49,3 mil milhões registados no final de junho.

A travar o Fundo entre julho e setembro estiveram, mais uma vez, os títulos de dívida pública, onde estão aplicados três em cada quatro euros da carteira, e que desde o arranque…

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Almofada das pensões chega aos 58,5 mil milhões em 2027

Luís Leitão,

O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social ficará cada vez mais robusto, segundo o Governo. Em 2027 cobre cerca de dois anos e sete meses de pagamentos e nunca fica sem dinheiro até 2070.