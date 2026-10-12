UE aprova maior pacote de sanções contra a Rússia desde o início da guerra

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) aprovaram cerca de 1.600 novas entradas na lista de sanções contra a Rússia, numa expansão que visa sobretudo a cadeia de produção de mísseis balísticos. Bruxelas promete também novo financiamento para drones e mísseis destinados a reforçar a defesa da Ucrânia.

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“Esta é a maior expansão da nossa lista de sanções desde que a Rússia iniciou a guerra”, afirmou Kaja Kallas, alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros, numa publicação na rede social X. “Mais de metade está relacionada com a cadeia de produção de mísseis balísticos”, acrescentou a responsável.

Segundo Kallas, as medidas procuram tornar a produção de armamento russo “significativamente mais difícil, lenta e cara”, limitando a capacidade de Moscovo para fabricar as armas utilizadas nos ataques contra a Ucrânia. A responsável sublinhou ainda a unidade dos Estados-membros na resposta à ofensiva russa.

A presidente da Comissão Europeia reiterou o apoio europeu à Ucrânia após uma conversa com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ursula von der Leyen apoiou o apelo de Kiev a um cessar-fogo que proteja o abastecimento alimentar mundial e as infraestruturas energéticas na Ucrânia e na Rússia.

A responsável afirmou que a guerra entrou numa fase “mais sombria”, acusando Moscovo de travar o avanço no campo de batalha enquanto intensifica os ataques contra civis longe da linha da frente.

A Ucrânia estará no centro da reunião do Conselho Europeu desta semana. Os líderes deverão discutir as necessidades de financiamento do país para o próximo ano e formas de mobilizar novo apoio internacional. A Comissão prevê ainda disponibilizar esta semana financiamento adicional para drones e mísseis, com o objetivo de reforçar as defesas ucranianas e proteger o espaço aéreo.

Bruxelas pretende também avançar com a abertura de mais dois grupos de capítulos nas negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia, com Von der Leyen a considerar que “o momento é promissor”.