UGT tem nova presidente. Rosa Sousa sucede a Lucinda Dâmaso

A social-democrata Rosa Sousa foi eleita este domingo presidente da UGT para o próximo quadriénio, com 413 votos a favor, 78 votos contra, 17 votos brancos e quatro nulos, substituindo Lucinda Dâmaso no cargo, que ocupa desde 2013.

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Licenciada em História e com uma pós-graduação em História Cultural e Política, Rosa Sousa é presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e de Entidades com Fins Públicos (STE) desde dezembro de 2025, tendo antes desempenhado cargos de tesoureira e vice-presidente na mesma estrutura.

A eleição de Rosa Sousa no 15.º Congresso da UGT aconteceu após um impasse na proposta de candidato a suceder a Lucinda Dâmaso na presidência da central sindical.

Dentro da UGT há um acordo implícito que dita que os Trabalhadores Social Democratas (TSD) indicam o candidato a presidente e a tendência socialista escolhe o candidato a secretário-geral, ainda que os estatutos admitam que podem apresentar-se outros candidatos a Congresso, desde que reúnam os apoios necessários (20% dos delegados), o que nunca aconteceu na história da UGT.

Os TSD chegaram a propor o nome do deputado do PSD e presidente do SINTAP Francisco Pimentel ao secretariado nacional, contudo, a proposta não reuniu consenso e chegou a ser rejeitada pelo órgão executivo máximo da central sindical.

Perante este “impasse”, os TSD reuniram de emergência na quarta-feira, tendo escolhido a ex-autarca como a candidata final.

Ligada atualmente à Direção-Geral das Artes no Ministério Público, além de dirigente sindical, Rosa Sousa conta com um percurso político, tendo sido presidente da freguesia Coração de Jesus (atualmente freguesia de Santo António), em Lisboa.

Rosa Sousa sucede à social-democrata e ex-presidente do PSD Lucinda Dâmaso, que foi presidente da UGT entre abril de 2013 e hoje.

O socialista Mário Mourão foi reeleito para um segundo mandato como secretário-geral da UGT, com 449 votos a favor, 46 votos contra, 14 brancos e três nulos.

Mário Mourão é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN), ex-Sindicato dos Bancários do Norte, desde 2005, e também secretário-geral da Tendência Sindical Socialista (TSS).

Criada em 28 de outubro de 1978, numa Assembleia Constitutiva em que foram aprovados os seus estatutos e a declaração de princípios provisórios, a UGT viria a transformar-se formalmente em central sindical em janeiro do ano seguinte.

A criação da segunda central sindical do país resultou de um movimento surgido em 1976, o “Movimento Carta Aberta”, que criticava a atuação da Intersindical.

Em janeiro de 1979, realizou-se no Porto o primeiro congresso da UGT, em que o socialista Torres Couto foi eleito secretário-geral e o social-democrata Miguel Pacheco escolhido para presidente.

Primeira declaração da nova presidente

A nova presidente da UGT, Rosa Sousa, exigiu hoje “transparência algorítmica” perante o desafio da inteligência artificial (IA) e transição digital e considerou que a “ponte mais urgente” é a intergeracional.

No encerramento do 15.º Congresso da União Geral dos Trabalhadores (UGT), que decorreu na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, e que a elegeu, Rosa Sousa defendeu que a IA e a transição digital “não podem ser usadas como uma venda para mascarar velhas formas de precariedade”.

“Não podemos permitir que o algoritmo substitua a negociação coletiva, nem que um código de programação decida, de forma cega e sem escrutínio, quem é contratado ou é despedido. Queremos transparência algorítmica, queremos direito à desconexão e, acima de tudo, exigimos que nenhuma máquina retire ao trabalhador o direito à supervisão humana e ao respeito pela saúde mental”, disse.

Segundo Rosa Sousa, “a inovação só é real se gerar trabalho digno” e, se a “tecnologia serve para aumentar a produtividade, esse ganho pode ser também canalizado para melhores salários”.

A dirigente apontou como “a ponte mais urgente” para a UGT a “ponte intergeracional”, defendendo que não se pode aceitar “um país que investe na educação e na qualificação” dos jovens para depois os ver “exportados por falta de perspetivas e por baixos salários”.

A UGT, sublinhou, tem de “trazer os jovens para o coração” da central sindical, “garantindo que o talento seja reconhecido e justamente pago na sua própria terra”.

“A economia portuguesa só crescerá de forma saudável quando os salários deixarem de ser vistos como um custo e passarem a ser vistos como um motor do desenvolvimento nacional. Não procuramos de conflito pelo conflito. Estamos prontos para negociar, estamos prontos para propor e estamos prontos para decidir”, referiu.

No seu discurso, Rosa Sousa notou que este mandato se inicia sob o “impacto de uma crise energética mundial”, que “prejudica dramaticamente os mais pobres”, uma realidade a que não se pode “fechar os olhos”.

“Para anteceder a emergência, o país exige de nós um profundo espírito de responsabilidade social. A UGT continuará disponível para ser um parceiro ativo na procura de soluções que ajudem o país”, prometeu.