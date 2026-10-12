Verspieren faz a sua 19ª aquisição de mediadoras de seguros em 3 anos

A corretora Verspieren Portugal (VCS) reforçou posição no Alentejo através da aquisição e integração da mediadora de seguros exclusiva Generali Tranquilidade de Núria Vicente, em Grândola. A operação, segundo a VCS, acrescenta um volume anual de cerca de 110 mil euros em comissões e aproximadamente 4.000 clientes, e enquadra-se na estratégia de crescimento e reforço da presença territorial da Vespieren em Portugal.

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Para Marcos Lopes, Diretor Comercial Sul da Vespieren, “esta operação representa mais um passo no crescimento na região Sul, permitindo-nos reforçar a nossa proximidade e presença local, podendo agora contar nos quadros da VCS com Núria Vicente, pessoa com um excelente currículo e experiência profissional”.

Expansão de negócios e territórios

A VCS Verspieren acelerou as aquisições e integrações de empresas a partir de 2023 com a compra das mediadoras Serseguro, Opinatus, Topclasse e, já em 2026, a mediadora José Pires Cóias, em Estremoz, antes desta última em Grândola.

Logo em 2023, a Verspieren adquiriu a totalidade do capital da Serseguro, mediadora sediada em Mem Martins, que contava com mais de 10 mil clientes e uma carteira de prémios superior a sete milhões de euros. No mesmo ano, avançou com a aquisição da João Maria Silva, mediadora localizada em Monção, e da Rubisar II.

A expansão prosseguiu em 2024 com a compra de 100% do capital da Opinatus, com escritórios na Maia e em Viana do Castelo, e da Topclasse, sediada em Algueirão-Mem Martins. A corretora adquiriu também a Giraldo Seguros, de Évora, cuja conclusão foi anunciada em 2025. Nesse período, integrou ainda as mediadoras Alvo Seguro e Zita Silva na sua rede e adquiriu a Postura Distinta, de Vila Nova de Famalicão, e a Segurmeira, de Aveiro. Esta última tinha mais de 3.500 clientes e uma carteira de cerca de três milhões de euros.

Em 2025, a Verspieren anunciou novas operações. Entre elas estão a aquisição da Brokinsurance, sediada em Cantanhede, e da Vira Seguros, mediadora exclusiva da Generali Tranquilidade localizada em Elvas. A corretora comprou também a totalidade do capital da Aseguru, mediadora multimarca de Odivelas, e da Prova Distinta, mediadora exclusiva da Generali Tranquilidade sediada na Maia para além da Eliseo Seguros.

A estratégia incluiu igualmente a aquisição de carteiras de seguros, sem que isso implicasse necessariamente a compra das sociedades que as geriam. Foi o caso das carteiras de João Bernardino e António Domingos, que representavam, em conjunto, mais de 6,5 milhões de euros em prémios e mais de 750 mil euros em comissões anuais, e da carteira da MCA – Mediação de Seguros, associada à atividade de Amadeu Pereira em Monção e Melgaço.

Outra operação relevante foi a fusão jurídica da Macedo’s – Mediação de Seguros com a Verspieren Portugal, concluída em abril de 2025. A operação correspondeu a uma etapa posterior à aquisição da mediadora.

Em 2026, a expansão prosseguiu com a aquisição da José Pires Cóias, mediadora sediada em Estremoz. Anunciada a 27 de abril, a operação envolveu a compra da totalidade do capital da empresa, cujas receitas anuais rondavam os 80 mil euros. José Cóias e Vanda Pucarinhas mantiveram-se na estrutura, que passou a integrar a direção comercial sul da corretora.

A multiplicação de operações mostra que a expansão da Verspieren em Portugal combina aquisições integrais de empresas, integração de mediadores na rede e compra de carteiras. Esta distinção é relevante para avaliar a dimensão efetiva do crescimento, uma vez que nem todas as operações representam a incorporação de uma nova sociedade no grupo.

Em termos de resultados, a Verspieren Portugal divulgou em fevereiro de 2026 receitas superiores a 10 milhões de euros em 2025, um crescimento de 40% face ao ano anterior. Fonte da corretora disse a ECOseguros que prevê mais seis aquisições até ao final deste ano.