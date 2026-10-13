7.ª Conferência ECOseguros: O grande debate acontece já em 29 de outubro

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Reguladores, seguradores, mediadores e prestadores de serviços aos seguros vão discutir os desafios da distribuição, da gestão de poupança, da cibersegurança, dos grandes riscos e da sinistralidade na saúde na 7.ª Conferência Anual ECOseguros 2027.

A transformação da indústria seguradora, num contexto de mudança tecnológica, novos riscos e evolução das necessidades dos clientes, estará no centro da 7.ª Conferência Anual ECOseguros 2027. O encontro reunirá representantes da supervisão, das seguradoras, da mediação e de empresas de serviços para analisar os desafios do setor e as tendências que poderão influenciar os negócios no curto e médio prazo. Inscreva-se gratuitamente aqui .

O programa começa às 09h00 com as boas-vindas de Francisco Botelho, diretor do ECOseguros, sob o tema “O Manifesto da Transformação”. A abertura oficial está prevista para as 09h10, com a intervenção de João Silva Lopes, secretário de Estado do Tesouro e das Finanças.

Às 09h40, Gabriel Bernardino, presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), participa numa conversa dedicada aos temas da supervisão. Segue-se, às 10h10, a análise das perspetivas para a indústria seguradora, numa intervenção de Nuno Esteves, partner da EY Portugal para os serviços financeiros e responsável pela área de seguros, intitulada “Perspetivas para a Indústria Seguradora: Entre a Disrupção e a Criação de Valor”.

Longevidade, poupança e distribuição em debate

A primeira mesa-redonda do dia, às 11h00, será dedicada à longevidade, à gestão da poupança e ao risco de subscrição no ramo Vida. Gonçalo Castro Pereira, vice-presidente da Gama Life, Isabel Castelo Branco, CEO do BPI Vida e Pensões, Luiz Ferraz, CEO da Prévoir, e Marta Graça Ferreira, presidente do conselho de administração da Real Vida Seguros, vão discutir os desafios associados à evolução demográfica e às soluções de proteção e poupança de longo prazo.

Às 11h40, o foco passa para os canais de venda, com o painel “Quem Vai Vender Seguros? O Ecossistema da Distribuição”. Ana Teixeira, CEO da Mudey, e Ricardo Neves, responsável pelas parcerias e canais alternativos da Zurich, vão abordar a evolução dos modelos de distribuição e o papel dos diferentes intervenientes na relação com os clientes.

A manhã prossegue, às 12h10, com uma conversa com José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS).

Às 12h40, a inteligência artificial entra na agenda com o painel “IA: Leap Jump na Melhoria da Jornada do Segurado?”. Gonçalo Marques dos Santos, responsável pela experiência do cliente do Grupo GBI, Henrique Guerreiro, engagement lead da Frank, Luís Vieira, diretor de Processos e Análise de Negócio da Glassdrive Portugal, e Nuno Sousa, senior director de serviços financeiros da Claranet, vão analisar o potencial da tecnologia para melhorar a experiência dos segurados e transformar processos de negócio.

Cibersegurança, grandes riscos e saúde marcam a tarde

Os trabalhos são retomados às 15h00 com uma discussão sobre “Cibersegurança Avançada, Guerra Digital e Lacunas de Proteção”. Jorge Libório, partner da EY e responsável pela área de cibersegurança, e Ricardo Azevedo, diretor técnico da Innovarisk, vão abordar as ameaças digitais e os desafios de proteção associados à crescente exposição das organizações aos riscos cibernéticos.

Às 15h40, Nuno Martins, presidente da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE), participa numa conversa sobre o setor da mediação.

Um dos painéis centrais da tarde está marcado para as 16h30 e será dedicado à “Gestão de Grandes Riscos, Resseguro e Alterações Climáticas”. Pedro Carvalho, CEO da Generali Tranquilidade, Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, e Luís Menezes, CEO do Grupo Ageas Portugal, vão discutir os desafios que a evolução dos riscos e das alterações climáticas coloca à gestão e transferência de riscos, bem como o papel do resseguro na capacidade de resposta do setor segurador.

A conferência termina a agenda de debates às 17h30, com o painel “Sinistralidade na Saúde e Ecossistemas de Bem-Estar”. José Pedro Inácio, CEO da Advancecare, Rui Dinis, CEO da Planicare, e Rui Meireles, diretor de Seguros de Pessoas da MDS Portugal, vão analisar a evolução da sinistralidade na saúde e os modelos de articulação entre seguros, prestação de cuidados e soluções de bem-estar.

Com o apoio de 20 empresas líder na atividade seguradora

A 7.ª Conferência Anual ECOseguros 2027 conta com o apoio da AdvanceCare, BPI Vida e Pensões, Caravela Seguros, Claranet, Cleva, EY, Fidelidade, Frank, Gama Life, Generali Tranquilidade, Glassdrive, Grupo Ageas Portugal, Grupo GBI, Innovarisk, MDS, Mudey, Planicare, Prévoir, Real Vida Seguros e Zurich.

O encerramento da 7.ª Conferência está previsto para as 18h00.

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