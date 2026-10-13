Segurança

Aeroporto encerrado na Alemanha devido a sinal de emergência

O voo da companhia turca Corendon Airlines aterrou em segurança, depois de ter sido acompanhado por caças Eurofighter antes da aterragem.

O aeroporto de Nuremberga, na Alemanha, foi temporariamente encerrado esta terça-feira depois de um avião proveniente da ilha grega de Corfu emitir um sinal de emergência. O voo XR456, da companhia turca Corendon Airlines, aterrou em segurança às 12h16 locais, depois de ter sido acompanhado por caças Eurofighter antes da aterragem, adiantou um porta-voz do aeroporto ao jornal Bild, que noticiou o incidente.

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A polícia alemã confirmou posteriormente que não existia perigo e as operações foram, entretanto, retomadas, segundo garantiu um porta-voz da infraestrutura no local ao jornal alemão.

“Foi enviado do cockpit o código ‘7500’ (caso de sequestro), além de o piloto deixar de estar contactável por rádio. Por precaução, foram então acionados vários alertas de descolagem”, indicou a polícia, citada pelo mesmo jornal. As autoridades estão a apurar se o sinal resultou de um erro ou de uma falha técnica.

Vários voos com destino a Nuremberga foram desviados para Frankfurt, Memmingen, Estugarda ou Munique. O jornal alemão refere ainda que forças especiais da polícia estiveram no aeroporto.

O incidente ocorreu depois de, durante a madrugada, três pilotos terem reportado, de forma independente, um objeto não identificado nas imediações do aeroporto, que poderia ser um drone, interrompendo o tráfego aéreo no aeroporto.

Segundo o Bild, as observações ocorreram entre as 2h00 e as 4h00. A polícia de fronteiras realizou buscas, com o apoio de um helicóptero policial, mas não encontrou qualquer objeto. Não foi estabelecida uma ligação entre estes relatos e o sinal de emergência emitido pelo avião.

Em setembro, o Governo alemão atribuiu oficialmente à Rússia os ataques de drones com explosivos no aeroporto de Leipzig, tendo as autoridades alemãs considerado que uma agência dos serviços de informações russos esteve por detrás da operação.

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