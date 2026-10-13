Agência Espacial Europeia reforça apoio à competição universitária de foguetes em Portugal

A Agência Espacial Europeia (ESA) tornou-se parceira estratégica do European Rocketry Challenge (EuRoC), em Portugal, alargando o apoio financeiro e a ligação dos estudantes ao mercado de trabalho espacial. A sétima edição da competição decorre de 15 a 21 de outubro, em Constância, depois de receber 64 candidaturas de 26 países. Foram selecionadas 25 equipas, num evento que deverá reunir cerca de 600 estudantes.

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“Desde que a Agência Espacial Portuguesa criou o EuRoC, assistimos à criação de associações, unidades curriculares e equipas de rocketry em toda a Europa. A ESA junta-se a um movimento que já não pode ser travado e que está a formar os engenheiros de que a Europa necessita para garantir a autonomia no acesso ao espaço e que merece ser impulsionado”, afirma Inês d’Ávila, gestora de programas de Transporte e Segurança Espacial da Agência Espacial Portuguesa, citada em comunicado.

O acordo bilateral com a Agência Espacial Portuguesa reforça o papel do EuRoC na formação de futuros profissionais do setor espacial europeu, numa altura em que a Europa procura desenvolver a sua capacidade de construir e lançar os próprios foguetões.













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A parceria enquadra-se na “New University Initiative”, programa da ESA aprovado e financiado pelos Estados-membros em novembro de 2025, que procura aproximar o ensino superior da indústria espacial através de projetos práticos e oportunidades de colaboração.

Além do financiamento, a ESA continuará a integrar a avaliação técnica das equipas e passará a apoiar a aproximação dos estudantes às empresas do setor, a divulgação dos projetos e a promoção internacional da competição.

“Os termos financeiros do acordo não são divulgados”, refere fonte oficial da Agência Espacial Portuguesa ao ECO/eRadar. “O acordo abrange a edição deste ano e iremos avaliar em conjunto os resultados com vista à continuidade da parceria“, diz.

“A ESA vai ainda patrocinar e entregar o Prémio Técnico da competição e vai assegurar a ida da equipa vencedora do EuRoC Award, que é o prémio máximo, a uma conferência europeia do setor para que possam apresentar o projeto”, reforça a mesma fonte ao ECO/eRadar.

Marco Ferrazzani, diretor de Recursos e Serviços da Agência Europeia, justifica a ligação da ESA à competição. “A Europa precisa de licenciados com talento, prontos a contribuir desde o primeiro dia. Com projetos exigentes e de aplicação prática, o EuRoC ajuda os estudantes a transformar o conhecimento académico em competências, experiência e confiança necessárias para lançar carreiras de sucesso no setor espacial”, refere, citado na mesma nota de imprensa.

Os lançamentos decorrem no Campo Militar de Santa Margarida, com o apoio do Exército Português através da Brigada Mecanizada, enquanto a Câmara Municipal de Constância disponibiliza o pavilhão desportivo municipal e recursos para a preparação dos veículos.

A ESA considera que a experiência prática adquirida pelos participantes pode ajudar a preparar a próxima geração de profissionais necessária ao desenvolvimento dos lançadores europeus.

“O EuRoC encarna a inovação, a ambição e o espírito pioneiro que vão impulsionar a próxima geração de lançadores europeus. Dá aos estudantes a rara oportunidade de conceber, construir e lançar sistemas de foguetes reais, vivenciando em primeira mão os desafios e o entusiasmo do desenvolvimento de lançadores. Temos orgulho de apoiar uma iniciativa que transforma ambição em resultados”, afere Géraldine Naja, diretora de Transporte Espacial da ESA.