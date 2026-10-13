Antas da Cunha Ecija assessora Quadrante na aquisição da Geometric Talks

A Antas da Cunha Ecija acaba de anunciar a assessoria prestada à Quadrante na aquisição, da unidade de negócio de Engenharia da Geometric Talks.

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A integração desta unidade na QUADRANTE irá implicar a entrada de um conjunto de especialistas – que irão reforçar os departamentos de Subestações e de Linhas de Transmissão e Distribuição da área de Energia -, e uma carteira de projetos avaliada em cerca de 750 mil euros, que abrange Portugal, Médio Oriente e África, concentrada sobretudo nos segmentos da produção, transmissão e distribuição de energia.

Esta operação, que irá possibilitar um aumento significativo da capacidade de execução da QUADRANTE num momento de forte investimento na modernização das redes elétricas e na transição energética, contempla a transferência da carteira de clientes e dos contratos da unidade; dos ativos associados à atividade; dos direitos de utilização da marca previstos no acordo e da respetiva propriedade intelectual.

A equipa da Antas da Cunha Ecija que acompanhou esta operação, composta por Carolina Meireles (Counsel), Tânia Nogueira (Associada) e Tomás Moita (Associado), prestou assessoria jurídica integral à QUADRANTE, enquanto adquirente, na estruturação e negociação do Trespasse.

Carolina Meireles explica: “Fomos responsáveis pela elaboração e negociação do contrato e preparámos toda a documentação relativa à transferência da unidade de negócio e toda a documentação societária e contratual relacionada”. De acordo com a advogada “Esta operação traduz a aposta estratégica da QUADRANTE no reforço e consolidação das suas capacidades na área da engenharia de infraestruturas de energia, contribuindo para o desenvolvimento da sua oferta neste setor. A empresa prevê que a área de Energia represente, num horizonte próximo, cerca de metade do volume de negócios do grupo”. Em jeito de conclusão, Carolina Meireles sublinha: “Para a Antas da Cunha Ecija, foi um privilégio apoiar e acompanhar a QUADRANTE numa operação de elevada complexidade e abrangência, prestando assessoria ao longo das suas diferentes fases e contribuindo para assegurar uma transição estruturada, a continuidade operacional da unidade de negócio e a preservação do respetivo valor”.