Apoios às empresas com mais overbooking pago com reembolsos do Portugal 2020

Para reforçar os apoios às empresas em inovação e competitividade, os programas regionais do continente e Compete estão autorizados a ir além das suas dotações iniciais e conceder mais 1,35 mil milhões de euros. Para os pagar podem usar até 256,74 milhões de euros de reembolsos dos sistemas de incentivos do Portugal 2020.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A Comissão Interministerial de Coordenação do Portugal 2030 (CIC) aprovou que o Compete 2030, também conhecido como o programa operacional das empresas, e os programas regionais do continente – Norte 2030, Centro 2030, Lisboa 2030, Alentejo 2030 e Algarve 2030 – aprovem projetos nas áreas de reforço das capacidades de investigação e inovação e a adoção de tecnologias avançadas mas também de reforço do crescimento e a competitividade das PME e criação de emprego nas PME para além daquela que era a dotação inicial, ou seja, em regime de overbooking. Em causa estão 1,35 mil milhões de euros em overbooking.

A decisão é explicada pelo facto de os “sistemas de incentivos às empresas do Portugal 2030, em particular nos Objetivos Específicos ‘1.1 Reforçar as capacidades de investigação e inovação e a adoção de tecnologias avançadas’ e ‘1.3 Reforçar o crescimento e a competitividade das PME e a criação de emprego nas PME’ apresentam já um nível de compromisso muito significativo face à dotação indicativa programada, e havendo necessidade de lançar novos concursos, designadamente no âmbito do investimento em I&D e em inovação das empresas, a Autoridade de Gestão do Programa Inovação e Transição Digital (COMPETE 2030) e os Programas Regionais do Continente, no âmbito da Rede Inovação e Transição Digital, apresentaram uma proposta de mecanismo de overbooking, com base em taxas de quebra históricas de períodos de programação anteriores (QREN e Portugal 2020)”, lê-se na deliberação da CIC.

Quer isto dizer que um dos atos de gestão dos fundos passa por aprovar projetos além da dotação inicial para acautelar as “quebras”, sejam os projetos que afinal não têm o nível de ambição inicialmente proposto, sejam os projetos que ficam pelo caminho porque os investidores acabam por abdicar dos mesmos. Esta bolsa impede que sejam devolvidas verbas a Bruxelas.

Recorde-se que na última atualização do Plano Anual de avisos do Portugal 2030 foram suspensos os concursos de apoio à inovação produtiva do Compete, ficando dependentes da existência de verbas e da luz verde da Comissão Interministerial de Coordenação (CIC) do Portugal 2030.

As autoridades de gestão ficam assim autorizadas a assumir “um compromisso bruto de até 3.884,26 milhões de euros, que corresponde a um valor máximo de compromisso em overbooking de 1.359,82 milhões”, lê-se na deliberação.

Para haver aprovações de 1,35 mil milhões de euros em overbooking é preciso garantir fontes de financiamento para as mesmas. Por um lado, as próprias quebras vão libertar recursos, mas por outro, haverá recurso a 256,74 milhões de euros de reembolsos dos sistemas de incentivos do quadro comunitário anterior. “Estes recursos vêm, assim, complementar o mecanismo de overbooking, reforçando a capacidade de financiamento dos Sistemas de Incentivos e contribuindo para assegurar a continuidade do apoio ao investimento empresarial, bem como a maximização da execução dos fundos disponíveis”, explica a resolução da CIC.

Mas foi decidido criar um tecto para a utilização destes reembolsos para garantir os os reembolsos seguintes. “Os recursos financeiros a mobilizar correspondem a reembolsos recebidos ou a receber, por programa, até aos montantes previstos na deliberação. Esta opção permite salvaguardar os reembolsos seguintes, criando uma margem de segurança para fazer face a eventuais desvios relativamente ao cenário atualmente projetado, nomeadamente decorrentes de novas prioridades de investimento, de necessidades adicionais de financiamento ou da verificação de taxas de quebra inferiores às estimadas, designadamente em sede de encerramento do Portugal 2030”, explica o mesmo documento assinado pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.

Por isso, a deliberação faz questão de “determinar que a mobilização destes reembolsos enquanto fonte de financiamento para novos avisos deve assumir natureza excecional, antes da publicação do aviso em causa, estando os mesmos sujeitos ao procedimento aplicável aos avisos para apresentação de candidaturas extraplano”.

Além disso, cada programa deve dar prioridade “sempre” à “utilização do fundo europeu disponível, o que inclui, designadamente, os montantes decorrentes de devoluções ou recuperações resultantes de pagamentos efetuados a projetos anulados ou com fundo executado inferior ao aprovado”.

Para garantir que não há “desvios face ao cenário assumido” vai ser implementada uma “metodologia de monitorização das taxas de quebra reais, no âmbito da Rede de Inovação e Transição Digital (Rede ITD)”. Em caso de necessidade as estimativas serão revistas e avaliada a “necessidade de mobilização adicional de fonte de financiamento alternativo, designadamente reembolsos”.