Ativo do dia. Gás em máximos de quase quatro anos

O ativo

Os futuros do gás natural negociado a um mês no índice holandês TTF, que serve de referência para os mercados europeus, têm vindo a valorizar de forma quase ininterrupta desde finais de setembro, com o inverno a aproximar-se do continente europeu. Esta terça-feira marca o sexto dia de ganhos consecutivo. A guerra no Médio Oriente tem impedido a passagem de gás natural pelo Estreito de Ormuz, por onde circulava, anteriormente, cerca de um quinto do gás natural liquefeito consumido a nível mundial.

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O marco

Os futuros do gás natural TTF chegaram esta terça-feira a valorizar quase 3,5%, para 87,2 euros por megawatt-hora (MWh), o valor mais alto desde o início da guerra no Irão, no final de fevereiro, e máximos de dezembro de 2022. Desde o início do ano, os preços desta matéria-prima acumulam uma subida de 171%.

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A causa

A suposta “trégua energética” entre a Rússia e a Ucrânia, anunciada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a centrar atenções nos mercados de commodities, numa altura em que se antecipa o inverno no continente europeu. São esperadas temperaturas mais baixas na Europa central, o que deverá aumentar a procura por gás natural para o aquecimento das casas.

Ao mesmo tempo, estas temperaturas devem-se fazer acompanhar de menos vento, o que poderá reduzir a produção de energia renovável. Alguns Estados-membros da União Europeia (UE), entre os quais a Alemanha, estão ainda a impor compras obrigatórias para cumprir as metas de armazenamento, o que dá mais apoio aos preços.

Além disso, as reservas de gás da UE estão perto dos 75% da capacidade, abaixo dos 83% registados na mesma altura do ano passado e dos 89% da média dos últimos cinco anos.

O que esperar a seguir

Segundo uma análise do banco neerlandês ING, o mercado antecipa que grande parte do inverno no hemisfério norte decorra com pouco gás natural liquefeito proveniente do Golfo Pérsico, com os analistas a alertarem que esta situação pode aumentar a concorrência entre compradores asiáticos e europeus durante o inverno e deixar o mercado exposto a novas subidas bruscas.

Apesar de não serem esperados episódios de escassez de gás no Velho Continente, o analista da PVM Oil Associates, Tamas Varga, explica ao Financial Times que “os preços devem permanecer elevados, especialmente se as temperaturas no inverno descerem mais do que o normal“.

O fenómeno natural El Niño, que provoca aumento de temperaturas no Oceano Pacífico e agrava os fenómenos meteorológicos extremos, poderá trazer algum alívio, devido ao aumento das temperaturas no inverno em algumas partes do mundo. No entanto, “as perspetivas apontam para um cenário de verdadeira escassez na Europa“, acrescentou o analista.

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