CA Vida já investiu mais de 265 mil euros na luta contra o cancro da mama

A seguradora CA Vida investiu mais de 265 mil euros em iniciativas de prevenção do cancro da mama, mobilização social e investigação científica ao longo de 14 anos de atuação nesta área. Para marcar o mês de sensibilização para o Cancro da Mama, a seguradora lançou a campanha nacional “A Vida MUDA. Não fiques para trás”, que pretende sensibilizar para a importância da prevenção e do rastreio.

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A campanha está a ser divulgada nas mais de 560 agências do Grupo Crédito Agrícola, bem como nos canais digitais do Grupo e nas plataformas online e redes sociais da CA Vida e pretende alertar para a importância do autoexame e do rastreio regular.

No âmbito da sua colaboração com a Fundação GIMM (Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular), a CA Vida já financiou duas bolsas de investigação centradas no cancro da mama metastático e promoveu 157 dádivas para o BioBanco da instituição.

A seguradora também tem apoiado iniciativas desportivas e solidárias, como a MamaMaratona, a Corrida Sempre Mulher, o Move.Tavira e o Pink Padel Open. Estas ações estão associadas ao apoio a organizações que acompanham pessoas com cancro da mama e as suas famílias, incluindo a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Associação Oncológica do Algarve e a Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama.