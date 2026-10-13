Calçado da Shein e Temu ‘roto’ em testes de segurança com regras europeias

Mais de um terço (35,5%) dos pares de calçado adquiridos em grandes plataformas internacionais de comércio eletrónico apresenta incumprimentos das normas europeias relativas à presença de substâncias químicas potencialmente perigosas para a saúde dos consumidores.

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O estudo coordenado pela Confederação Europeia do Calçado (CEC) e que visava avaliar o cumprimento das exigências europeias de segurança e conformidade dos produtos, foi realizado entre fevereiro e maio deste ano e envolveu a aquisição de calçado nas plataformas Shein, Temu e AliExpress, em sete países europeus (República Checa, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha e Reino Unido).

Dos 76 pares submetidos a análises em diversos centros e laboratórios especializados localizados em vários países europeus, incluindo no Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP), houve 27 a apresentarem, pelo menos, uma não conformidade com os limites regulamentares aplicáveis relativos a substâncias químicas.

A segurança dos consumidores e a concorrência leal não podem ser sacrificadas em nome de preços artificialmente baixos. Luís Onofre Presidente da APICCAPS

E a situação é “ainda mais preocupante” no segmento do calçado de segurança, com oito dos dez modelos submetidos a ensaios a ‘chumbar’ em, pelo menos, um dos requisitos. Entre as falhas detetadas estão deficiências na resistência ao escorregamento e à perfuração, na proteção contra impactos e compressão, na resistência das biqueiras e na ligação entre a parte superior do calçado e a sola.

Segundo os dados divulgados em Bruxelas e partilhados pela associação dos industriais portuguesa (APICCAPS), nas três amostras provenientes da AliExpress não foram identificados incumprimentos, ao passo foram identificadas “não conformidades” em quase metade (48,1%) dos 27 pares adquiridos na Shein e em 30,4% dos 46 pares que foram encomendados na também chinesa Temu.

“Não se pode exigir à indústria europeia o cumprimento das regras mais exigentes do mundo e permitir, simultaneamente, que entrem no nosso mercado produtos que não respeitam essas mesmas regras. Este enviesamento está, por um lado, a condicionar a atividade das empresas europeias e, em simultâneo, a colocar os próprios consumidores em risco”, alerta Luís Onofre, presidente da APICCAPS, citado em comunicado.

O líder dos industriais portugueses, que superaram Espanha no fabrico de sapatos, ressalva que não pretende novas barreiras, mas “regras iguais para todos”. “Não queremos protecionismo, queremos reciprocidade. Não pedimos privilégios para a indústria europeia, exigimos apenas que todos os operadores concorram nas mesmas condições. A segurança dos consumidores e a concorrência leal não podem ser sacrificadas em nome de preços artificialmente baixos”, completa Onofre.

De acordo com World Footwear Yearbook 2026, noticiado em primeira mão pelo ECO, os portugueses compram mais de seis pares de calçado por ano e ‘preferem’ baixo preço. No ano passado, o consumo de calçado no mercado português aumentou 1,4% para um total de 73 milhões de pares, com o preço médio dos artigos importados a ser metade daquele que segue para exportação.

A União Europeia está neste momento a discutir alterações ao enquadramento regulamentar do comércio eletrónico, incluindo novas disposições aduaneiras, a proposta de uma taxa de tratamento de dois euros para pequenas encomendas provenientes de países terceiros e a revisão das regras europeias de fiscalização do mercado.

Lembrando que as empresas europeias estão sujeitas a “exigentes” obrigações regulamentares em matéria de segurança, composição química dos materiais, rastreabilidade e conformidade dos produtos, a CEC apela à Comissão Europeia e aos Estados-membros para que reforcem a fiscalização do mercado, a cooperação entre autoridades nacionais e serviços aduaneiros e a responsabilização das plataformas digitais que facilitam a comercialização de produtos não conformes.