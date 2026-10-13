Câmara de Viana investe 8,5 milhões em casas para vender à classe média

A Câmara Municipal de Viana do Castelo vai investir 8,49 milhões de euros na construção de 64 casas a custos controlados, na freguesia de Darque, para depois vender, a preços inferiores aos praticados no mercado, a famílias com rendimentos mensais entre 1.700 e 3.000 mil euros.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A adjudicação da empreitada e a minuta do contrato de construção foram aprovadas esta terça-feira pelo executivo municipal, na sequência de um concurso público internacional.

Sob a liderança de Luís Nobre, o município minhoto prevê concluir em 2028 a construção de dois blocos residenciais com 64 apartamentos de tipologia T1, T2 e T3, além da requalificação do espaço envolvente.

Com esta medida, a autarquia pretende disponibilizar casas, a preços inferiores aos praticados no mercado imobiliário, a jovens e famílias da classe média, com rendimentos mensais entre 1.700 e 3.000 euros.

Esta empreitada surge no âmbito do Programa Integrado de Habitação e deverá, segundo a autarquia, ser replicada noutros locais do concelho minhoto.