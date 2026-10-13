Casais lança hub tecnológico para acelerar industrialização da construção

Num momento em que o país enfrenta uma crise no setor da habitação, o Grupo Casais, que tem vindo a apostar na construção sustentável, acaba de reforçar a aposta na industrialização, com a inauguração de um novo hub industrial e tecnológico em Braga. O objetivo é contribuir para desenvolver infraestruturas mais sustentáveis e resilientes.

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O Casais Offsite & Technology Hub “demonstra uma nova forma de construir e assume-se como o espaço onde o grupo reúne competências, tecnologias e capacidade produtiva para acelerar a transformação do setor da construção“, explica em comunicado. Inaugurado na presença do ministro da Economia e da Coesão Territorial, este centro engloba diferentes áreas de especialização, desde a coordenação digital (BIM) e engenharia, até à produção off-site e integração de componentes industrializados.

Esta articulação entre projeto, produção, logística e montagem garante uma maior previsibilidade, qualidade e eficiência em todo o ciclo de vida dos edifícios, promovendo infraestruturas mais sustentáveis e resilientes, salienta a construtora bracarense.

“A industrialização é a nossa ferramenta para aumentar a eficiência e acreditamos que será essencial para a transição da construção. O Casais Offsite & Technology Hub é o espaço onde reunimos competências, tecnologia e capacidade produtiva para acelerar essa transformação”, afirmou António Carlos Rodrigues. “É neste ecossistema que desenvolvemos e produzimos soluções industrializadas, aproximando a construção das melhores práticas de outras indústrias e promovendo processos mais seguros e sustentáveis“, rematou o presidente do grupo fundado em 1958.

O Casais Offsite & Technology Hub é o espaço onde reunimos competências, tecnologia e capacidade produtiva para acelerar essa transformação. António Carlos Rodrigues Presidente do Grupo Casais

“Nesta casa não há falta de ambição, nem de organização. Esta empresa é mesmo um exemplo para o país. E tem boas condições para ajudar no problema de falta de casas em Portugal“, reconheceu o ministro Manuel Castro Almeida, citado numa nota enviada às redações, numa intervenção durante o evento.

já o autarca João Rodrigues sublinhou como “a Casais nasceu em Braga, internacionalizou-se, mas nunca deixou de apostar na cidade onde nasceu, representando aquilo que queremos que Braga seja: um território de inovação, desenvolvimento e oportunidades”.

“Este investimento combina tecnologia e capacidade industrial, trazendo soluções para problemas concretos como a habitação, escolas e infraestruturas. Queremos uma cidade onde o conhecimento se transforma em inovação, a inovação em riqueza e a riqueza em qualidade de vida. Com este investimento, a Casais mostra que podemos ter a ambição de fazer com que uma parte importante do futuro seja pensada e produzida aqui”, acrescentou o presidente da Câmara.

Nesta casa não há falta de ambição, nem de organização. Esta empresa é mesmo um exemplo para o país. E tem boas condições para ajudar no problema de falta de casas em Portugal. Manuel Castro Almeida Ministro da Economia e Coesão Territorial

Neste centro tecnológico vão colaborar ainda as empresas Blufab, Bluint, BluMEP, HidroCNT, Opertec, Quadrina, TopBIM, Twin Studio e Undel.

A par da inauguração do novo polo, a empresa apresentou os desenvolvimentos robóticos desenvolvidos pelo grupo, com destaque para a micro-fábrica robotizada. Trata-se de uma infraestrutura que alia programação generativa à produção multiproduto. Em cooperação com os operadores, permite aumentar a capacidade produtiva e a customização dos produtos, respondendo às necessidades do mercado.

O grupo de construção apresentou ainda o cão-robô SPOT, da Boston Dynamics. “O SPOT mapeia as obras em 3D e entra em zonas de risco, em vez dos colaboradores que passam a controlá-lo à distância, assumindo a substituição da ação humana em ambientes hostis”, detalha a empresa. “O robô funciona também como uma plataforma de experimentação, recorrendo ao desenvolvimento de novas conexões via API e integrações com Inteligência Artificial generativa para análise de dados, promovendo assim a digitalização e uma verdadeira mudança cultural na construção”, detalha.

O grupo Casais tem sido um dos mais ativos no país no desenvolvimento de soluções de construção industrial. Está atualmente entre os cinco maiores grupos de construção do país e opera em 18 países: Portugal, Angola, Alemanha, Áustria, Arábia Saudita, Bélgica, Brasil, Espanha, EUA (Texas), EAU (Dubai e Abu Dhabi), França, Gana, Gibraltar, Países Baixos, Moçambique, Marrocos, Reino Unido, Qatar.