Banca

CGD deve pagar 4,5% para emitir 500 milhões em dívida verde a quatro anos

A taxa de juro a pagar pelo banco liderado por Paulo Macedo deverá ser estabelecida esta terça-feira, segundo a Bloomberg, e deve ficar perto dos 'midswaps' mais 100 pontos base.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) deverá pagar uma taxa de juro de perto de 4,5% para emitir até 500 milhões de euros em obrigações ‘verdes’ sénior, com maturidade em 2030, noticiou esta terça-feira a Bloomberg.

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A agência, citando fonte conhecedora do processo, adiantou que a emissão é reservada a investidores institucionais e que o pricing deverá ficar estabelecido esta terça feira, devendo ficar perto de midswaps (que estão nos 3,47%) acrescidos de 100 pontos base.

A dívida, que servirá para financiar projetos ‘verde’, tem maturidade em outubro de 2030, mas os investidores poderão optar por uma amortização antecipada um ano antes.

A Bloomberg adiantou que os bookrunners da operação são o Caixa Banco de Investimento, o Credit Agricole, o Deutsche Bank, o HSBC, o Morgan Stanley e o Natwest.

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