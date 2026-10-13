Como retomar a posse da “cozinha”? O futuro do jornalismo na era da IA

Os media servem a comida, as tecnológicas controlam a entrada. Siemens, TVI, Google e OberCom debateram a relação desigual entre os setores, as oportunidades de parceria e o impacto da IA.

⚡ ECO Fast O painel dos 40 anos da Lusa destacou a relação complexa entre os media e as grandes tecnológicas, com preocupações sobre a exploração e a diminuição do tráfego de referência.

Os media enfrentam uma relação desigual com as plataformas, que, apesar de ajudarem na distribuição, não remuneram adequadamente os conteúdos, levando a um cenário de exploração.

A adaptação à inteligência artificial é vista como uma oportunidade para os media, mas exige investimento e formação, enquanto a luta pela qualidade do jornalismo continua a ser um desafio.

“Nós, os media, somos o restaurante que serve boa comida, e as grandes tecnológicas são aquele senhor que está à porta do restaurante a indicar aos clientes que podem entrar.” Foi com esta imagem que Pedro Sousa Carvalho, chefe de redação da agência Lusa e moderador, começou por enquadrar a relação entre os media e as grandes tecnológicas, como a Alphabet (Google) e a Meta (Facebook e Instagram), na abertura do painel dos 40 anos da Lusa dedicado ao tema.

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Entretanto, o porteiro começou a cobrar comissões para deixar entrar os clientes, disse. E, com a inteligência artificial (IA), “estamos a chegar a um ponto mais estranho, em que o senhor à porta do restaurante já está a dizer aos clientes para não entrarem para jantar, porque ele próprio, ali à porta, faz um petisquinho e ficam todos satisfeitos”. Na prática, o moderador alertou para a quebra do tráfego de referência enviado pelas plataformas para os sites dos media — que diz “está a baixar drasticamente” –, à medida que os sistemas de IA passam a responder diretamente aos utilizadores

O jornalista também destacou o lado bom do “casamento”, com algumas empresas tecnológicas a pagarem a órgãos de comunicação social, nomeadamente às agências de notícias, pela utilização dos seus conteúdos, incluindo para o treino de modelos de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, fornecem ferramentas como tradutores automáticos, ferramentas de conversão de voz em texto e programas de varrimento de sites. Tal tem permitido, por exemplo, à equipa Local da agência noticiosa analisar os sites e redes sociais de todas as 3.258 freguesias que acompanha.

A relação também pode ampliar o alcance das notícias. “Se colocar uma notícia na homepage da Lusa, provavelmente ao longo do dia vou ter, em cada momento, cerca de 100 pessoas lá dentro. Mas se o Google News puxar essa notícia, de repente passo a ter 2 mil, 3 mil ou 5 mil pessoas dentro dessa notícia”, exemplificou.

Esta relação ambivalente atravessou o painel, que juntou Sofia Tenreiro, CEO da Siemens Portugal, José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI, Sofia Marta, country manager da Google Cloud, e Vania Baldi, vogal da Comissão Executiva do OberCom e professora do ISCTE.

Uma relação desigual

As gigantes tecnológicas têm permitido ao jornalismo chegar mais distante, mas a relação está longe de ser apontada como equilibrada. José Eduardo Moniz chamou-lhe uma relação de frenemies. “Precisamos deles para nos distribuírem. Eles precisam dos nossos conteúdos, embora saibamos que estamos a ser indecentemente explorados. A Google nem sequer é a pior, porque é aquela que, pelo menos connosco, se senta à mesa. Os outros, nem sequer sabemos quem está do lado de lá”.

José Eduardo Moniz diz que os media são “pessimamente remunerados, ou nem sequer remunerados” pelo que fazem e que não têm armas para o combater. Recordou o tempo em que o Diário Popular, onde começou, tinha as suas próprias carrinhas de distribuição, antes de passar a depender de uma distribuidora. Na sua perspetiva, os media têm pouca margem para negociar com as plataformas. “Se vamos discutir aqui o que é que podemos fazer com a Google ou com o TikTok para melhorar a nossa situação, acho que pouco, porque somos olhados de cima para baixo”.

Sofia Marta vê a relação numa perspetiva “muito mais de parceria do que de concorrência”. “A Google existe há 28 anos e, olhando para a sua missão — organizar toda a informação que existe no mundo e torná-la acessível e útil a todas as pessoas –, há muita afinidade com a missão da Lusa e dos media em geral”.

Sofia Marta destacou o exemplo Google News Showcase, programa que remunera os órgãos de comunicação social participantes pela disponibilização de conteúdos e que, segundo a responsável, reúne “a maior parte dos media cá em Portugal”. Mais tarde, respondeu a Moniz: “Ainda bem que é reconhecido que nos sentamos à mesa e tentamos fazer parte da solução e não do problema.”

Vania Baldi vai além da metáfora do restaurante usada pelo moderador. “Já está diretamente na cozinha. Nem organiza o petisco, já entrou na cozinha”, afirmou, sugerindo que a influência das tecnológicas vai além da distribuição de conteúdos. “Já não é só a faca e o queijo na mão, mas também a mesa onde o queijo está, o quarto onde a mesa está, o edifício onde o quarto está”, acrescentou.

O vogal da Comissão Executiva do OberCom considerou que, apesar das parcerias entre os dois setores, a relação assenta “numa relação de forças e poderes que, como já sabemos há duas décadas, é muito assimétrica“. Na sua opinião, a esfera mediática “confronta-se heroicamente, quando quer fazer um trabalho de qualidade e de dignidade, com um sistema tecnológico que não é só tecnológico. Está cada vez mais mergulhado em dinâmicas de poder político e de agendas políticas — aliás, dita as agendas”.

A desigualdade também se mede em dinheiro. O moderador lembrou a distância entre os lucros das maiores tecnológicas e os das empresas de media. Em 2024, o à data presidente executivo do Financial Times, John Ridding, destacou que as cinco maiores tecnológicas lucraram 80 mil milhões de dólares só no primeiro trimestre desse ano. Em comparação, estimou, com recurso ao ChatGPT, que os órgãos de comunicação social de todo o mundo lucrariam entre três e seis mil milhões de dólares por ano. Foi este contraste que levou Pedro Sousa Carvalho a defender que “não é por falta de dinheiro que as grandes tecnológicas não remuneram mais os media.”

Sofia Tenreiro prefere pensar em “como é que conseguimos que esses resultados dos media se multipliquem”. “Com a inteligência artificial, pela primeira vez, conseguimos fazer mais com o mesmo”, argumentou.

José Eduardo Moniz respondeu que tal exige investimento. “Para investir mais, é preciso arranjar recursos. Onde é que vamos arranjar os recursos? Isto é uma pescadinha de rabo na boca.”

Os media, disse, acabam “sempre por estar presos às dinâmicas dos motores de busca, como antes já estivemos — e ainda continuamos a estar um bocado — presos às operadoras de telecomunicações, relativamente àquilo que pagam pelos canais de televisão que difundem e que são nossos”.

No seu ponto de vista, “é muito complicado passar-se à prática, pela simples razão de que hoje as empresas de comunicação social estão todas à procura de assegurar, em primeiro lugar, a sobrevivência e, em segundo lugar, uma rentabilidade que lhes permita fazer alguns investimentos que as mantenham minimamente atualizadas. Mas, ao ritmo a que a IA está a progredir é muito difícil”.

Qual o poder da IA no jornalismo?

José Eduardo Moniz, que começou nos jornais “numa máquina de escrever normal”, lembrou que “a cada mudança tecnológica toda a gente via essa mudança como uma ameaça”. “A verdade é que o mundo seguiu, correu e nada parou.” Um dos primeiros chatbots, a ELIZA, surgiu nos anos 60, recordou. “A aceleração que se verificou era inexorável. Tínhamos de saber que isso ia acontecer.”

Para Sofia Marta, “não se consegue parar o tema da IA”. “O impacto será cada vez maior nos trabalhos mais intelectuais, em que obviamente o jornalismo se insere. Mas numa ótica de ampliação daquilo que podemos fazer. Efetivamente, podemos fazer muito mais do que aquilo que fazemos sozinhos, sem a ajuda da tecnologia”, acrescentou mais tarde.

Sofia Tenreiro defende que a adoção da IA não deve ser encarada sobretudo como uma forma de reduzir pessoal. “A abordagem que devemos ter é outra. Nas nossas empresas, temos sempre falta de mão de obra, seja porque não podemos contratar mais por uma questão de rentabilidade, seja porque não há mais disponível no mercado. Com a inteligência artificial, temos a possibilidade de multiplicar o conteúdo e de criar conteúdo com ainda maior qualidade”, argumenta.

Vania Baldi ironizou o “marketing do apocalipse” das tecnológicas. A ideia de “extinção iminente” provocada pela IA, disse, surge ao mesmo tempo que novos modelos e “antes de entradas em bolsa”. Esse marketing “oscila entre o tecnoentusiasmo e a ideia de que esta tecnologia é tão poderosa que nos pode destruir a todos”. A mensagem implícita é que convém entregar a estas empresas “a possibilidade de ditarem as regras do jogo”, sugeriu. Os media, criticou, “vão a reboque deste marketing”.

O investigador lembrou que substituir pessoas por tecnologia tem custos. Vania Baldi afirmou que várias empresas norte-americanas que substituíram trabalhadores por tecnologia tiveram de recuar, apontando o descontentamento dos clientes e a desmotivação dos trabalhadores que permaneceram como razões para essa decisão. “A inteligência artificial não traz uma coisa importante, que é a cultura informal e institucional, a história de uma empresa.”

José Eduardo Moniz considera que a “visão catastrofista do jornalismo pós-inteligência artificial” lhe faz “um bocadinho de confusão, por uma razão simples”. “Acho que o que também vai acontecer é que os jornalistas vão ficar muito mais livres para fazer coisas que até agora não fazem“. Na televisão, exemplificou, perde-se muito tempo a vasculhar arquivos e a selecionar e editar imagens, tarefas repetitivas que a IA pode fazer, libertando o jornalista para “investigar, verificar, reportar”.

Baldi mostrou-se cético. “Sempre ouvimos dizer: ‘Finalmente vamos ficar com mais tempo livre.’ Quero saber se, de facto, ficamos com mais tempo…”

A necessidade de formação

Uma das vias em que as tecnológicas têm apostado na sua relação com os media envolve a formação e capacitação de profissionais.

Além de parcerias de literacia digital com a APDC — com um público alvo mais generalista —, de acordo com Sofia Marta, a Google tem em curso um programa com o Aveiro Media Competence Center, testa novos produtos com o setor em testbeds e lançou em setembro uma parceria com o Cenjor para formar até ao final do ano 450 jornalistas em ferramentas de IA. “Trata-se de pôr essas ferramentas na mão dos profissionais para que possam ser bem-sucedidos nesta nova era.”

José Eduardo Moniz contrapôs com outro problema, o da preparação dos jornalistas mais jovens. As redações estão mais jovens, explicou, porque os mais velhos se cansaram e foram-se embora ou porque as empresas entenderam que estavam a mais, por ganharem muito, e que era necessário reduzir o peso financeiro e substituir gerações.

“Grande parte das gerações de jornalistas que temos hoje não sabe nada. São ignorantes”, afirmou. “Não sabem escrever português nem sabem nada acerca da história de Portugal, para não ir mais longe.” Moniz disse não saber se o mesmo acontece na Lusa, mas afirmou ver essa realidade “em muitos sítios”. Para o responsável da TVI, este é um problema “mais grave do que qualquer outro”, porque “quem não conhece a sua própria cultura obviamente não pode ser um bom agente de informação”.

Também Sofia Tenreiro nota a diferença de preparação de quem sai da universidade, o que levou a Siemens a criar academias. “Quando os jovens saem da universidade e entram na Siemens, estão expostos a um ano de formação — três meses em sala e o resto do ano em projeto.” O objetivo é “garantir que as nossas pessoas continuam com sentido crítico, que não desligam o cérebro e não se substituem pela inteligência artificial”.

Vania Baldi defendeu um reforço da verificação e da literacia para contextualizar os conteúdos gerados por IA, uma necessidade que, na sua perspetiva, pode justificar mais investimento em recursos humanos.

“Se disser que quem assaltou o banco fugiu depois numa camioneta verde ou numa mota azul, o conceito, a semântica, é a mesma. Mas para um tribunal, para um jornalista, para uma documentação factual, é importantíssimo saber se era uma camioneta ou uma mota.” No seu entender, essa aposta é fundamental porque “é uma literacia que depois se repercute na democracia e se repercute nos trabalhadores que vão fazer um estágio e sabem pouco da história de Portugal ou da cultura de Portugal. Imagine como podem ficar reféns de um chatbot que é extraordinário a embelezar qualquer resposta”.

A responsabilidade das plataformas

Para José Eduardo Moniz, “as plataformas também deviam ter, ou conseguir arranjar, formas de controlo qualitativo daquilo que divulgam.” O desafio, disse, não é só de quem produz informação, é também de quem a distribui. “Vocês, que têm capacidade para gerar máquinas de inteligência artificial que fazem aquilo que sabemos que fazem, provavelmente também conseguiriam ser mais criteriosos em muita coisa.”

Sofia Marta reconheceu que a inteligência artificial também é utilizada na curadoria de conteúdos, embora tenha sublinhado que “não é, obviamente, um trabalho fácil de fazer, com os milhões de informações que neste momento se geram nas redes”. José Eduardo Moniz respondeu: “Vocês não têm a curadoria que os jornalistas exercem.”

Moniz propôs ainda uma solução. “Nas plataformas, uma notícia profissional aparece frequentemente lado a lado com um post completamente anónimo. E, dado que para o algoritmo é completamente indiferente ser uma coisa ou outra, se calhar fazia sentido que as próprias plataformas identificassem claramente as fontes profissionais.” E suspeita de que “não o fazem apenas porque isso teria como consequência terem de pagar por essas notícias”.

Questionada sobre o que podem fazer as tecnológicas, Sofia Marta apontou para regras internas da Google. “Sempre que falamos de inteligência artificial na Google, falamos normalmente em bold and responsible“. Destacou ainda o SynthID, uma tecnologia da Google DeepMind que funciona como “uma espécie de marca de água” em determinados conteúdos gerados por IA, “para poderem ser tratados de forma diferente e reduzir os deepfakes”.

Sofia Tenreiro acredita que “vai haver certificações, ou seja, uma espécie de marca de água que permita diferenciar os conteúdos legítimos, de qualidade e verídicos dos outros”. Na indústria, explicou, a Siemens consegue controlar os dados com que trabalham os seus agentes de IA, para que não alucinem. Mesmo assim, “quando há um erro, o impacto é também muito grande”. Num caso como o jornalismo, argumenta que um erro “é um impacto de democracia, de veracidade, de qualidade e de reputação de uma marca, de uma empresa de media”.

Vania Baldi criticou a aposta europeia na autorregulação e alertou para um possível efeito dissuasor: se a comunicação voluntária de falhas puder resultar em multas, as plataformas poderão ter menos incentivos para se autodenunciarem.

Como recuperar a cozinha

“Como voltar a tomar conta da nossa cozinha?”, questionou o moderador. Na opinião de Vania Baldi, “retomar posse da nossa cozinha significa valorizar a qualidade do jornalismo”, sem entrar na corrida das notícias curtas e da “tiktokização das notícias, com fenómenos que, de facto, afastaram também grande parte dos públicos dos media”.

Sofia Tenreiro vê na experiência o principal trunfo dos media. “Um dos grandes argumentos que ajudam os media nesta guerra é precisamente esta consistência ao longo de 40 anos e esta solidez.” O diferenciador “é o conteúdo que está por trás, é a expertise”, porque “a inteligência artificial não vai substituir os humanos”. Destacando o exemplo que vê na Siemens, nota que os profissionais mais juniores podem chegar a resultados semelhantes com recurso à IA, mas precisam de mais interações, mais tempo e mais tokens e “nunca vão chegar à mesma qualidade que os experientes conseguem”.

Outro trunfo está na relação com o público. “Quanto mais direta for a relação com o cliente — quanto mais o cliente conseguir ir à cozinha, e não o senhor que está à porta –, mais força os media vão conseguir ter. E, ainda por cima, se se juntarem, se conseguirem colaborar e criar alianças, terão mais força face às grandes tecnológicas.” Ainda assim, Sofia Tenreiro admite que as tecnológicas “vão ser cada vez mais fortes, porque têm um efeito de escala alicerçado em dados que é muito difícil de combater”.

José Eduardo Moniz pede regras iguais para todos. “Eu não sou nada de protecionismos. Agora, há regras do jogo que têm de ser minimamente estabelecidas.” O responsável da TVI dá o exemplo do último Mundial, no qual os canais de televisão pagaram “uma fortuna” — 5,6 milhões de euros, no conjunto da RTP, SIC e TVI — para transmitir os jogos, “com limitações brutais no aproveitamento da publicidade”, enquanto um operador “que chega novo ao digital”, numa aparente referência à LiveModeTV, “pôde infestar o ecrã de publicidade”.

“Não tenho problema nenhum que haja novos players. Acho é que as regras têm de ser iguais para todos. Se temos em Portugal uma legislação obsoleta, então tem de se rever a legislação”, defende. E deixou um aviso: “Não é só apregoar que queremos respeitar a liberdade de imprensa, que queremos incentivar as capacidades dos jornalistas, que queremos dotar o país de uma imprensa de maior qualidade, e depois deixarmos que sejamos invadidos, como se tivéssemos as fronteiras completamente abertas.”

Noutro momento do debate, lembrando que os media precisam de dinheiro para se adaptarem, o diretor-geral da TVI admitiu que “se calhar, é preciso obrigar as grandes plataformas a terem obrigações de caráter fiscal diferentes daquelas que têm hoje em dia, para não serem só os cidadãos de um país a terem de as suportar”.

Sofia Marta aponta o caminho que ainda tem de ser traçado na adoção da cloud e na utilização de dados. “Se as empresas de media não acelerarem rapidamente, não vão conseguir tirar partido da IA, e depois vai ser demasiado tarde.” “O que temos tentado fazer, conhecendo essa dificuldade, é trazer esse know-how e alimentá-lo constantemente”, resumiu.

Moniz questionou-a diretamente: “Conhecendo o mercado, conhecendo os players, conhecendo as necessidades de investimento que estas novas tecnologias obrigam, acha que pode ser inexorável um caminho no sentido de os media, na sua maior parte, serem absorvidos por gigantes, perdendo tudo aquilo que é a identidade que viemos a construir ano após ano?”

“Não, acho que não. Honestamente, acho que não. Assim como não acredito que a inteligência artificial vá substituir a nossa capacidade humana“, respondeu Sofia Marta, que exemplificou com a parceria anunciada em julho entre a RTP e o YouTube para “juntar forças e trazer players deste mundo mais tradicional”. “Não acredito que seja numa ótica de substituição. Mais uma vez, acredito que seja numa ótica de parceria”.

Voltando à analogia do restaurante, Sofia Marta remata que “temos de deixar de pensar que estamos a servir aquele restaurante. Quem está à entrada já não indica a entrada para aquele restaurante. Indica-a para qualquer restaurante que esteja aberto. E esse é o potencial. Olhando mais uma vez para aquilo que pode ser a parceria, ela pode alargar completamente o âmbito e o alcance do jornalismo de qualidade”.