“Computação confidencial”, o novo trunfo da Microsoft para proteger a cloud europeia

⚡ ECO Fast A Microsoft apresenta a computação confidencial como solução para garantir que os dados dos clientes permanecem sob seu controlo durante o processamento na nuvem.

A empresa está a implementar esta tecnologia nos seus sistemas globalmente, permitindo que dados críticos, como identidades e pagamentos, sejam processados de forma segura.

A iniciativa EU Data Boundary, que assegura que os dados permaneçam na Europa, reflete a influência das normas europeias sobre a proteção de dados em outras regiões do mundo.

Como pode uma empresa que gere serviços de computação na nuvem garantir que os dados dos clientes permanecem sob o controlo dos mesmos, inclusivamente quando são processados na sua infraestrutura? A Microsoft aponta a computação confidencial como resposta, sendo esta uma tecnologia que procura impedir o acesso à informação durante o processamento, complementada por soluções que permitem executar aplicações e modelos de inteligência artificial (IA) fora da cloud pública.

Numa apresentação com jornalistas antes do arranque da International AI Summit, que começa esta quarta-feira em Dublin (Irlanda), Mark Chaban, Corporate Vice President, Commercial Cloud Solutions da Microsoft para a Europa, África e Médio Oriente, usou o exemplo do correio eletrónico para explicar o problema: “Quando enviamos um email, ele está encriptado. Mas, quando os dados estão a ser utilizados, os controlos de encriptação que temos hoje não os protegem”, afirmou.

A empresa defende que a “computação confidencial” permite acrescentar essa camada de proteção: “Queremos encriptar os dados enquanto estão a ser utilizados”, explicou o responsável, procurando mostrar como a Microsoft pretende dar resposta às exigências europeias de segurança e soberania digital, sem obrigar os clientes a prescindir dos seus serviços.

A computação confidencial procura resolver uma vulnerabilidade diferente daquela que existe quando um computador ou um telemóvel é perdido ou roubado. Nesses casos, a cifra protege a informação armazenada no equipamento e também os dados durante a transmissão. O problema surge quando uma aplicação precisa de os utilizar para executar uma tarefa, já que necessita de os processar.

Segundo Mark Chaban, a computação confidencial é uma das medidas que permite proteger os dados durante o processamento, recorrendo a mecanismos de segurança suportados pelo hardware. O objetivo é manter a informação inacessível ao operador da infraestrutura, mesmo quando está a ser utilizada por uma aplicação alojada na nuvem.

“Bloqueámo-nos a nós próprios”

“É impossível para nós, enquanto operadores, ou para qualquer fornecedor de infraestrutura de nuvem, ver esses dados, mesmo que nos sejam pedidos por ordem executiva”, afirmou o responsável, referindo-se aos sistemas que incorporam esta tecnologia. “Bloqueámo-nos a nós próprios, por conceção”, acrescentou.

A promessa é relevante para organizações que pretendam utilizar a cloud sem conceder ao fornecedor acesso técnico à informação que processam. Mas não significa que todos os dados alojados na nuvem da Microsoft estejam automaticamente protegidos desta forma, já que a aplicação destes mecanismos depende dos serviços e das configurações utilizadas.

“Estamos a implementar a computação confidencial nos nossos sistemas e centros de dados em todo o mundo, para que esta proteção esteja integrada por defeito”, explicou Mark Chaban.

Como exemplo, referiu a transferência de ativos internos considerados críticos, incluindo sistemas relacionados com as identidades e palavras-passe dos trabalhadores e com os pagamentos. No ano anterior, disse, foram processados 25 mil milhões de dólares em transações através de sistemas internos de pagamento que recorrem a esta tecnologia.

A proteção durante o processamento é apenas uma das dimensões da estratégia da Microsoft. A empresa procura também dar aos clientes maior controlo sobre a localização dos dados, as chaves de encriptação e o acesso técnico às infraestruturas.

Entre as ferramentas apresentadas está a EU Data Boundary, iniciativa em que a empresa começou a investir em 2021 para permitir que os serviços de nuvem abrangidos funcionem na Europa e que os dados permaneçam no território europeu. A tecnológica está também a disponibilizar mecanismos que permitem aos clientes utilizar as suas próprias chaves de encriptação, mantidas em módulos de segurança de hardware sob o seu controlo.

“Não acordámos simplesmente um dia e decidimos disponibilizar alguns mecanismos de controlo. Estamos a trabalhar nesta questão desde 2021, procurando garantir que os serviços de nuvem da Microsoft funcionam na Europa e que os dados permanecem na região”, afirmou Mark Chaban, referindo-se à EU Data Boundary.

Microsoft atesta influência das leis europeias, da Ásia ao Médio Oriente

O responsável enquadra esta aposta num movimento mais amplo de influência das regras europeias sobre a proteção de dados e a inteligência artificial. Segundo Chaban, a experiência europeia nesta área está também a servir de referência para países de outras regiões do mundo.

“O que frequentemente verificamos em países fora da Europa é que, apesar de não terem legislação própria em matéria de proteção de dados, querem adotar as medidas que a Europa implementou. O mesmo aconteceu com o AI Act, o Regulamento da Inteligência Artificial”, afirmou.

“Muitos países fora da Europa dizem-nos que querem, pelo menos, adotar as mesmas regras e garantias mínimas. Vemos isso na Ásia, no Médio Oriente e em África”, acrescentou, apontando o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e a criação da EU Data Boundary como exemplos da posição pioneira da Europa.

Outra das soluções apresentadas pela Microsoft é o Data Guardian. Neste modelo da empresa, o apoio técnico é prestado por trabalhadores europeus a partir da Europa e o acesso aos sistemas é feito através de estações de trabalho seguras, com registos imutáveis das operações. A intenção é permitir que as organizações tenham maior visibilidade e controlo sobre quem acede aos seus sistemas, mesmo quando necessitam de assistência do fornecedor.

Para Mark Chaban, no entanto, a soberania digital não tem uma definição única. “O que é que estão a tentar resolver? É a questão das sanções? Da resiliência cibernética? Querem garantir que os dados permanecem num determinado território? Ou estão a tentar assegurar o cumprimento das regras?”, questionou, explicando que estas são algumas das perguntas que coloca aos clientes antes de recomendar uma solução.

Microsoft diz que “adora” o código aberto

A possibilidade de governos europeus substituírem software de grandes tecnológicas por alternativas de código aberto, como Linux e Nextcloud, foi outro dos temas colocados a Mark Chaban em Dublin. Questionado sobre o eventual impacto financeiro para a Microsoft caso esta tendência se generalize, o responsável não apresentou uma estimativa, mas rejeitou a ideia de que a empresa esteja a fazer oposição ao código aberto.

“Adoramos o código aberto”, afirmou. Chaban disse que uma parte significativa da atividade da Microsoft, tanto na nuvem pública como na privada, assenta neste tipo de tecnologias e sublinhou que a empresa também participa no seu desenvolvimento.

A resposta passa, em parte, por mostrar que a utilização de código aberto não é incompatível com os serviços da Microsoft. O responsável da Microsoft apontou o Azure Local como exemplo de uma solução que permite executar aplicações e serviços em infraestruturas locais, incluindo em ambientes desligados da nuvem pública.

Mas o responsável defendeu que a escolha do software, por si só, não responde a todas as exigências de soberania. Na sua perspetiva, importa perceber se a prioridade é manter as infraestruturas a funcionar sem ligação à internet, impedir o acesso externo aos dados ou garantir acesso às ferramentas mais avançadas de IA e cibersegurança.

“Se querem acesso às inovações mais recentes, aos modelos mais avançados e às capacidades de cibersegurança, temos de disponibilizar essas ferramentas em diferentes formatos”, defendeu, argumentando que as organizações não têm de escolher exclusivamente entre a nuvem pública e uma infraestrutura totalmente isolada.

O jornalista viajou a Dublin a convite da Microsoft Portugal.