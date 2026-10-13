Constelação Atlântico deverá lançar dois novos satélites em outubro

Mais dois satélites da Constelação Atlântico deverão ser lançados no próximo dia 19, anunciou esta terça-feira Nuno Melo, ministro da Defesa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Se tudo correr como previsto, no próximo dia 19 serão lançados mais dois satélites para o espaço. Dois já estão em órbita. Fazem parte dos 24 satélites da Constelação do Atlético, que permitiu, entre muitas coisas, que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um dos últimos discursos sobre o Estado da União, tivesse identificado este investimento português como um dos mais virtuosos no mundo europeu”, destacou o governante, durante o encerramento do encontro “Indústria da Defesa: Posicionar as empresas portuguesas”, promovido pela Confederação Empresarial de Portugal e pela IdD Portugal Defence, que decorreu na Academia Militar, na Amadora.

A Constelação Atlântico “associa o enorme potencial militar à capacidade de exploração do território terrestre marítimo, à proteção de recursos e infraestruturas críticas, controlo de catástrofes, deteção de incêndios”, destacou o responsável da pasta da Defesa reforçando que os satélites irão ser “produzidos a partir deste ano em Portugal e em Alverca, em instalações da Força Aérea”.

“Portugal, neste momento, deu os passos para produzir os satélites. Estamos a falar da mais alta e complexa tecnologia”, frisou.

A fábrica de satélites em Alverca foi um dos exemplos destacados pelo governante como exemplo dos investimentos no setor da defesa, em mãos com um envelope de 5,6 mil milhões do empréstimo europeu SAFE, com impacto na dinamização da economia.

“Nós estamos a reforçar a economia nacional. Não estamos a realizar despesa. Estamos a reforçar o Produto Interno Bruto e estamos a colocar Portugal numa linha que, através desse reforço ativado pela defesa da NATO, nos projeta em relação ao futuro”, referiu.

Uma indústria que está em crescimento. “O setor da defesa tem o maior número de empresas desde que há registo: são 465 entidades. E nos últimos três anos com um grande crescimento. 2025 foi o ano de maior crescimento desde que há registo. São mais de 12,5% de empresas a atuar neste setor”, aponta o ministro. “Entre 2024 e 2025 as exportações cresceram 10%. Numa conjuntura internacional adversa. O volume de negócios no setor aumentou 26%. Os empregos aumentaram 18%. 2026, tudo aponta, reforçará esta tendência”, estimou Nuno Melo.

Num encontro de empresários, o ministro da Defesa deixou uma recomendação. “Não esperar que sejam os governos a dizer que os empresários devem fazer. O nosso papel é criar as oportunidades e garantir esta ligação da tutela e da defesa às empresas.” E acrescentou: “A Defesa Nacional também quer a indústria atenta às imensas possibilidades que a Defesa Nacional proporciona.”

“As empresas portuguesa estão sempre disponíveis para este reforço de capacidade, para esta missão”, salientou Armindo Monteiro, referindo a necessidade do envolvimento do tecido empresarial português nas oportunidades abertas pelo investimento em defesa que, somando o empréstimo SAFE e o montante previsto para a renovação dos caças, ultrapassa os dez mil milhões de euros.

“As empresas estão aqui presentes. Se não conseguirem produzir armas, produzem pólvora, mas produzem o que for necessário para que todo este investimento que vai ser feito não seja apenas uma compra ao exterior, mas sim uma participação direta de todos aqueles que ainda hoje ousam e arriscam ser empresários e empresárias e com isso criar postos de trabalho em Portugal”, atirou o presidente da CIP.