Telecomunicações

Credores processam Altice International por transferência de ativos

Credores acusam Patrick Drahi da transferência ilegal de ativos de milhares de milhões de dólares, entre eles a Altice Portugal, numa altura em que o grupo tem uma dívida de oito mil milhões de euros.

Os credores da Altice International avançaram esta terça-feira com uma nova ação judicial, desta vez no Supremo Tribunal do Estado de Nova Iorque, contra a empresa de Patrick Drahi e entidades associadas, noticiou o Financial Times. Acusam o multimilionário franco-israelita de ter transferido ilegalmente ativos avaliados em milhares de milhões de dólares para impedir o acesso dos credores aos quais o grupo deve oito mil milhões de euros.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Entre os credores que entraram com o proceso estão a Elliott Management e os fundos de investimento londrinos Sona Asset Management e Arini Capital Management.

Entre os ativos em causa está a Altice Portugal e a Altice Caribbean Sarl (na República Dominicana) que, no total, representam cerca de 80% dos resultados do grupo de telecomunicações internacional. Segundo o Financial Times, o empresário franco-israelita retirou, em 2025, as operações da Altice International nos dois países do conjunto de ativos a que os credores poderiam recorrer em caso de incumprimento da dívida.

Logotipo da Altice no edifício da Altice em Lisboa. 20 de julho de 2023.MIGUEL A. LOPES/LUSA

O Financial Times dá ainda conta de que, em julho, os credores já tinham acusado a Altice International de incumprimento de mais de dois mil milhões de euros de dívida, dando conta de que várias operações violaram cláusulas dos contratos de financiamento.

Esta ação judicial não é inédita. Ainda no último mês, avança o jornal, credores da operação de Patrick Drahi nos Estados Unidos, incluindo a Apollo Global Management e a Oaktree Capital, avançaram com um processo semelhante. Desta vez, os credores acusaram-no de ser “pessoalmente responsável” por um plano “descarado” para transferir os ativos mais valiosos da empresa no negócio da televisão por cabo, retirando-os do alcance dos obrigacionistas.

A resposta da Altice não se fez esperar: avançou judicialmente contra um grupo de obrigacionistas norte-americanos, acusando-os de formarem um “cartel ilegal” ao negociarem em conjunto uma reestruturação da dívida. Os credores rejeitaram, por sua vez, as acusações e pediram que o processo judicial em causa fosse arquivado.

O magnata das telecomunicações franco-israelita acumulou mais de 60 mil milhões de dólares em dívida.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Credores processam Altice International por transferência de ativos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Especial

Air France e Lufthansa: dois caminhos para a TAPpremium

André Veríssimo, Leonor Gonçalves,

A integração em qualquer dos grupos dará à TAP maior escala, força comercial e capacidade para reduzir custos. Mas há diferenças nas estratégias para Lisboa e riscos associados à perda de autonomia.