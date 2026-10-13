EDP fecha acordo para fornecer energia solar a empresa de cibersegurança em Singapura

A EDP assinou um contrato com a Akamai, uma empresa de cibersegurança e computação em cloud, para fornecer energia fotovoltaica em Singapura, informa a elétrica portuguesa num comunicado dirigido à imprensa.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A Akamai irá adquirir a energia produzida por um portefólio de sistemas solares fotovoltaicos instalados em 27 localizações em Singapura. Em conjunto, estes sistemas têm capacidade para gerar até 17.000 megawatts (MWh) de eletricidade limpa por ano, o equivalente à produção de uma central com 13 MWp de capacidade instalada. Estima-se que o projeto permita evitar cerca de 5.850 toneladas de emissões de dióxido de carbono equivalente anualmente. As 27 instalações que integram este portefólio já se encontram em operação.

“A inteligência artificial está a acelerar a procura por capacidade de computação, mas a conversa não pode focar-se apenas na expansão das infraestruturas. Temos também de refletir sobre a energia necessária para suportar esse crescimento. À medida que expandimos a nossa infraestrutura de cloud distribuída na Ásia-Pacífico, queremos que a contratação de energia renovável acompanhe esse crescimento. Singapura é um excelente ponto de partida porque demonstra como a energia solar em telhados pode contribuir para a produção renovável mesmo num país altamente urbanizado”, afirmou Mike Mattera, diretor de Sustentabilidade Corporativa da Akamai.

Estas iniciativas fazem parte do objetivo da Akamai de alcançar 100% de energia renovável e emissões líquidas nulas até 2030. Em Singapura, este acordo contribui igualmente para os esforços do país no reforço da capacidade solar ao abrigo do Green Plan 2030, promovendo a utilização de espaços em coberturas para aumentar a produção de energia renovável num mercado com recursos limitados de solo disponível, escreve a EDP.