Entrevista a Ricardo Guimarães. Edição de outubro da Advocatus

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O sócio da Linklaters Ricardo Guimarães tem uma experiência particularmente ligada a litígios de grande complexidade envolvendo contratos comerciais, contratação pública e concessões. Em entrevista à Advocatus, o advogado identifica nos contratos de concessão, PPP e contratação pública algumas das principais fontes de litigância, sobretudo quando contratos de longa duração são confrontados com mudanças económicas profundas. Inflação, subida das taxas de juro, pandemia e instabilidade geopolítica estão a alimentar uma nova geração de litígios sobre o reequilíbrio financeiro das concessões.

Diz ainda que as ações populares estão a ganhar uma dimensão inédita em Portugal, impulsionadas pelo regime de opt-out e pelo financiamento por terceiros. Para os próximos anos, aponta como áreas de crescimento as ações coletivas, energia e transição climática, infraestruturas, defesa, segurança e reestruturações. E deixa uma nota de cautela sobre o ESG e sobre as expectativas em torno da própria IA.

A IA pode estar a abrir caminho para uma nova geração de ações coletivas em Portugal. A massificação destes sistemas, aliada ao enquadramento jurídico europeu e nacional, aumenta o risco de danos que podem atingir milhares de pessoas. Entre a definição de responsabilidades e o acesso à prova, os advogados antecipam novos desafios e defendem que, apesar dos instrumentos já existentes, continuam a faltar peças para garantir uma reparação efetiva às vítimas.

Nesta edição pode ler também um especial sobre o novo regime europeu que promete tornar mais rápida a obtenção de provas digitais em investigações criminais, permitindo às autoridades pedir diretamente dados a prestadores de serviços noutros países da União Europeia. Os advogados apontam ganhos de eficácia, mas também novos desafios para a proteção de direitos fundamentais.

O mercado português de M&A está a atravessar um período de maior cautela: até agosto, o número de operações caiu 27%, enquanto o capital mobilizado recuou 58%. Apesar da quebra, os advogados afastam um cenário de paralisação e apontam antes para um mercado mais lento, seletivo e condicionado pela incerteza geopolítica. O capital continua disponível, mas privilegia ativos e negócios com maior racional estratégico, num contexto em que energia, tecnologia, infraestruturas e defesa ganham relevância.

Nuno da Silva Vieira é o advogado do mês desta edição. O advogado assumiu o cargo de co-managing partner da Paxlegal. Mais do que uma mudança, Nuno da Silva Vieira vê o novo desafio como a oportunidade de construir um projeto com identidade própria, capaz de combinar excelência jurídica, inovação e tecnologia e de afirmar Portugal como uma plataforma de referência para o mundo de língua portuguesa.

Especializada no setor imobiliário, a Bazalto chega ao mercado português com uma proposta assente na proximidade, especialização e integração entre o jurídico e a componente estratégica dos projetos. Descubra todos os pormenores na rubrica sociedade do mês.

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