ExpressGlass já tem 113 lojas em Portugal

A rede ExpressGlass, empresa especializada na reparação, substituição e calibração de vidros automóveis, anunciou um crescimento de cerca de 20% no número de lojas, contando atualmente com 113 pontos de serviço em todo o país. Segundo a empresa, entre janeiro e agosto de 2026, os serviços realizados pelas lojas parceiras registaram um aumento de 30% face ao mesmo período de 2025. Para Tiago Reis, Head of Business Partners da ExpressGlass, “estes números mostram a força de uma rede que cresce em conjunto”.

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A empresa divulgou este desempenho, no passado dia 2 de outubro, no Partner Summit 2026, reunindo os seus parceiros em Fátima para um encontro dedicado “ao alinhamento estratégico, à partilha de conhecimento e ao fortalecimento da rede”.

Durante a sessão, foram apresentadas as principais linhas de orientação para os próximos anos, bem como a evolução do negócio e iniciativas nas áreas comercial, operacional, tecnológica e de marketing, “reforçando o compromisso da marca com a inovação, a eficiência e o crescimento sustentado”, afirma a empresa.

Prestando serviços a todas as seguradoras que operam em Portugal, está no país desde 2002. Já em 2002 foi adquirida globalmente pelo grupo sueco Cary Group, através da compra de 100% da GlassCo, S.A., sociedade que detém a ExpressGlass e a distribuidora de vidros DiverAxial.