FMI alerta que crescimento global está mais concentrado num pequeno grupo de países

⚡ ECO Fast O Fundo Monetário Internacional prevê um abrandamento do crescimento da economia mundial, passando de 3,5% em 2025 para 3,1% em 2026, com uma recuperação esperada para 3,4% em 2027.

A concentração do crescimento mundial em apenas 32 economias, que representam 95% do total, revela uma desigualdade crescente, com 47% das economias a sofrerem revisões em baixa nas previsões.

A resiliência da economia global enfrenta riscos significativos, como conflitos persistentes e ameaças cibernéticas, que podem limitar a capacidade de resistência e agravar a inflação.

O crescimento da economia mundial deverá abrandar de 3,5% em 2025 para 3,1% em 2026, antes de recuperar para 3,4% em 2027. As previsões são do Fundo Monetário Internacional (FMI) e foram divulgadas esta terça-feira, num relatório no qual a instituição de Bretton Woods adverte que, apesar da resiliência aos sucessivos choques, estes números escondem uma outra realidade, a de que o desempenho está cada vez mais dependente de um grupo mais pequeno de países.

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Nas “Previsões Económicas Mundiais (WEO na sigla em inglês), o Fundo revê em ligeira alta de 0,1 pontos percentuais a projeção para este ano e mantém inalterada a de 2027.

Contudo, a relativa estabilidade dos valores esconde movimentos significativos e de sentido contrário entre países, bem como uma maior concentração do crescimento mundial, alerta a instituição liderada por Kristalina Georgieva.

De acordo com o FMI, apenas 32 economias representam agora 95% do crescimento mundial, contra 54 em abril, enquanto as revisões em baixa das previsões se tornaram mais generalizadas, afetando cerca de 47% das economias. “A economia mundial não está simplesmente a abrandar ou a acelerar. O que se verifica é uma redistribuição do crescimento entre países, em função do respetivo grau de exposição ao choque na oferta provocado pela guerra e da força da procura associada à inteligência artificial”, explica o Fundo.

A economia mundial não está simplesmente a abrandar ou a acelerar. O que se verifica é uma redistribuição do crescimento entre países, em função do respetivo grau de exposição ao choque na oferta provocado pela guerra e da força da procura associada à inteligência artificial. Fundo Monetário Internacional

Perante o atual choque provocado pela guerra no Irão, os economistas atribuem a resiliência da economia, em primeiro lugar, à reorientação dos fluxos de abastecimento energético, ao aumento da produção de energia noutros países, à utilização das reservas existentes, à substituição por outras fontes de energia, incluindo as renováveis, e à melhoria da eficiência energética como forma de “atenuar o impacto nos mercados energéticos”.

“Sem estes mecanismos de ajustamento, a perturbação no abastecimento de petróleo, por si só, teria reduzido significativamente o crescimento da economia mundial em 2026”, advertem.

Em segundo lugar, destacam que o aumento do investimento impulsionado pela inteligência artificial estimulou a atividade económica mundial e sustentou o comércio internacional. Isto mesmo foi sublinhado pela diretora-geral do FMI durante as reuniões da instituição e do Banco Mundial, que decorrem na Tailândia até 18 de outubro.

Numa intervenção na segunda-feira, Kristalina Georgieva, defendeu que o investimento em IA está a manter o crescimento da economia mundial em torno dos 3%, proporcionando benefícios significativos a muitas economias asiáticas que fornecem os equipamentos necessários, como a Tailândia.

“É esta aceleração que está a permitir que a economia mundial continue a crescer em torno dos 3%, apesar de estarmos a ser travados pelo choque na oferta de energia”, disse.

Ainda assim, realça que os ganhos de produtividade continuam pouco evidentes e não incorpora nas projeções um impulso adicional exógeno de produtividade provocado pela adoção de inteligência artificial.

Ao mesmo tempo, o FMI alerta que a resiliência da economia está a ser posta à prova. “Sem um reforço da capacidade de oferta e uma recomposição das margens de manobra das políticas económicas, a economia mundial poderá em breve atingir os limites da sua capacidade de resistência“, refere.

Paralelamente, conflitos persistentes, ameaças cibernéticas e fenómenos meteorológicos extremos representam também riscos para a economia mundial.

Um impasse prolongado ou uma nova escalada dos conflitos no Médio Oriente ou na Ucrânia poderá manter os preços das matérias-primas mais elevados e voláteis durante mais tempo, agravando as pressões inflacionistas e aumentando os prémios de prazo, sinaliza a instituição de Bretton Woods.

Fecho de Ormuz com impacto de 0,3 pontos no crescimento mundial, mas poderia ter sido três vezes maior

A flexibilidade do ajustamento da oferta do petróleo, a utilização das reservas existentes, a menor intensidade energética face às décadas anteriores e a capacidade das famílias e das empresas para se adaptarem à subida dos preços da energia evitou um choque económico maior.

Nas contas do FMI, o encerramento do estreito de Ormuz, na sequência da guerra no Médio Oriente, terá retirado 0,3 pontos percentuais ao crescimento da economia mundial em 2026, mas o impacto poderia ter atingido 0,9 pontos se o mercado petrolífero não tivesse conseguido adaptar-se à interrupção dos abastecimentos.

Assim, o aumento da produção fora do Golfo Pérsico, o recurso a rotas alternativas e a libertação de reservas petrolíferas limitaram a subida implícita do preço médio para aproximadamente 85 dólares por barril, reduzindo o impacto económico estimado para 0,4 pontos percentuais.

De acordo com o Fundo, a menor dependência do petróleo face ao passado deu ainda um contributo adicional, com a instituição a estimar que a intensidade petrolífera da economia mundial diminuiu cerca de 20% desde meados da década de 2010, uma transformação que terá permitido preservar mais 0,1 pontos percentuais de crescimento em 2026.

Deste modo, o impacto líquido estimado do choque petrolífero ficou, assim, em 0,3 pontos percentuais, um terço da perda potencial num cenário sem estes mecanismos de adaptação.