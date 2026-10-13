FMI vê Portugal a crescer o dobro da Zona Euro mas está mais pessimista que Governo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em alta a previsão de crescimento da economia portuguesa, esperando agora uma taxa de 2,1% este ano e de 1,9% no próximo. Os valores colocam Portugal a crescer o dobro do projetado para a Zona Euro em 2026, embora aquém da meta do Governo, de acordo com a atualização das Previsões Económicas Mundiais (WEO na sigla em inglês), divulgadas esta terça-feira pela instituição.

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No documento publicado no âmbito das reuniões do FMI e do Banco Mundial, que este ano decorrem na Tailândia, a instituição liderada por Kristalina Georgieva revela um maior otimismo face ao relatório anterior. Os novos valores traduzem, assim, uma subida de 0,4 pontos percentuais para 2026 e de 0,3 pontos para 2027.

Apesar da melhoria, a previsão de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,1% este ano e de 1,9% no próximo revela-se mais pessimista do que a inscrita pelo Governo na proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) entregue pelo Governo na semana passada no Parlamento. No documento, o Ministério das Finanças aponta para uma taxa de 2,3% e de 2,1%, respetivamente.

Ainda assim, os números colocam Portugal a crescer aproximadamente o dobro da Zona Euro. A instituição de Bretton Woods prevê que a Zona Euro cresça 1,1% este ano, face aos anteriores 0,9% nas previsões de julho, e 1,2% em 2027, projeção que se mantém inalterada face às últimas estimativas.

Numa análise ao crescimento das 21 economias da moeda única, o FMI nota que houve uma recuperação do crescimento nulo no primeiro trimestre para uma aceleração de 0,6% no segundo trimestre. “Esta expansão foi impulsionada principalmente por uma recuperação muito forte na Irlanda e por maior dinamismo em Espanha, enquanto o crescimento se manteve, em geral, estável nos restantes países“, explicam os analistas.

Entre as principais economias europeias, os economistas do Fundo esperam que o PIB espanhol registe o maior crescimento, avançando 2,5% este ano, antes de abrandar para 1,8% em 2027. Destaque ainda para a Alemanha que, depois de ter crescido apenas 0,2% no ano passado, deve ver o PIB subir 1,3% em 2026 e 1,1% em 2027, e para Itália, cujo crescimento deve acelerar de 0,5% em 2025 para 0,8% em 2026, desacelerando novamente em 2027 para 0,6%.

Já no caso de França, a expectativa do FMI é que o PIB cresça 0,4% em 2026 e 0,7% em 2027, depois de a economia ter crescido 0,9% no ano passado.

As perspetivas do FMI são mais otimistas do que as do Banco Central Europeu (BCE) para este ano, que atualizou em setembro as expectativas para o bloco europeu, prevendo um crescimento do PIB de 0,9%. Mas, para 2027, o BCE espera 1,4%, acima das projeções do FMI.

Os economistas do Fundo ressalvam, no entanto, que há reformas estruturais e internas que podem sustentar maior potencial de crescimento económico no médio-prazo. No caso da Zona Euro detalham que “uma integração mais profunda do mercado único, reformas e investimento na União Europeia contribuiriam para reduzir os desequilíbrios externos, reforçar a composição da procura e impulsionar o crescimento”.

Inflação “core” da Zona Euro na meta de 2% só em meados de 2028

As novas previsões refletem “o impacto negativo contínuo do aumento dos preços da energia e da fraca confiança dos consumidores”, explicam os economistas da instituição. Assim, à semelhança das previsões do BCE — que espera que a inflação fique nos 3% este ano, antes de descer para 2,5% em 2027 e 2,1% em 2028 — também a instituição liderada por Kristalina Georgieva prevê que a inflação na Zona Euro demore até retornar à meta de 2% desejada pelo banco central.

Para este ano, o FMI espera agora uma subida dos preços de 3,1%, o que compara com os 2,9% perspetivados em julho, e para 2027 antecipa um abrandamento para 2,8%, uma revisão em alta face aos anteriores 2,3%.

No entanto, alerta o Fundo, “a evolução da inflação continuará, contudo, a variar significativamente entre países, refletindo diferenças na transmissão das variações cambiais para os preços, na persistência da inflação dos serviços, nas condições dos mercados de trabalho e na crescente importância de fatores específicos de cada economia”.

No caso da inflação subjacente, que deixa de fora os preços mais voláteis da energia e dos alimentos, a expectativa é de que regresse aos objetivos definidos pelos bancos centrais apenas de forma gradual nas principais economias avançadas, isto é, no final de 2027 no caso do Japão e do Reino Unido e em meados de 2028 na Zona Euro e nos EUA.

Na região da moeda única nem todas as maiores economias devem registar um abrandamento da subida dos preços no próximo ano. Ao passo que no caso de França, Itália e Espanha, o FMI antecipa um abrandamento da inflação para menos de 3% — no caso da maior economia do bloco, a Alemanha, a expectativa é que os preços cresçam ainda mais para 3,1%, face aos 2,7% previstos para este ano.

Na região da moeda única nem todas as maiores economias devem registar um abrandamento da subida dos preços no próximo ano. A Alemanha é exceção.

Esta previsão fica em linha com a atualização do governo alemão para este ano. No final da semana passada, o Ministério da Economia, liderado por Katherina Reich, disse esperar mais crescimento económico, de 1,1% este ano e 1,3% no próximo, mas também mais inflação, de 2,7% em 2026 e 3% em 2027. A ministra explicou que a evolução futura da economia vai depender significativamente da forma como se desenrolam os conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia.

No caso de Portugal, o FMI espera que a inflação, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), se situe em 3,2% este ano, abrandando para 3% no próximo. Números superiores aos previstos pelo Ministério das Finanças no OE2027, que aponta para 2,9% em 2026 e 2,3% em 2027.

Se, por um lado, uma resolução duradoura destas guerras aceleraria a recuperação da economia, uma inflação persistente, por outro, pode representar um fardo ainda maior para as empresas e as famílias.