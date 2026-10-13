GBSB Global impulsiona o empreendedorismo com um trimestre repleto de atividades destinadas a conectar talento, inovação e empresas

A GBSB Global Business School encara o último trimestre do ano com uma agenda de atividades centradas no empreendedorismo, na inovação e no desenvolvimento profissional. Através do seu Careers, Alumni and Entrepreneurship Center (CAEC), a escola irá organizar e participar em diversos encontros entre outubro e dezembro, com o objetivo de estabelecer ligações entre estudantes, empreendedores, investigadores e empresas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

A agenda de outubro já teve início com a participação da GBSB Global no congresso Alimentaria FoodTech, no qual Xavier Arola, diretor do centro de empreendedorismo e carreiras, apresentou, no passado dia 7 de outubro, o programa de pré-aceleração Impuls AgriTech, promovido em conjunto com a Xarxa AgriTech para transformar o conhecimento científico e tecnológico em soluções empresariais para o setor agroalimentar. O Impuls AgriTech realiza também uma jornada de Sales Pitch neste dia 13 de outubro no Col·legi d’Agrònoms de Catalunya, no âmbito da BCN4IMPACT Week e da Barcelona Climate Week, na qual os projetos participantes apresentarão as suas propostas perante agentes relevantes do ecossistema.

Esta segunda edição do Impuls AgriTech culminará a 2 de dezembro com o seu Demo Day, no qual um júri, com a participação do IRTA e do Departamento de Agricultura da Generalitat da Catalunha, selecionará os projetos vencedores. Assim, culminarão meses de formação, mentoria e networking orientados para aproximar do mercado projetos inovadores do setor agroalimentar.

Por seu lado, o G-Accelerator Impact Call, o programa de pré-aceleração da GBSB Global para startups em fase inicial, contará com vários eventos de destaque. A 16 de outubro, terá lugar um encontro de projetos de ex-alunos organizado em conjunto com o Impact Hub Barcelona; e a 28 de outubro, em colaboração com a 42 Barcelona – Fundação Telefónica de Barcelona, será realizada uma sessão de Sales Pitch. A sexta edição do G-Accelerator culminará a 27 de novembro com o seu Demo Day, no qual as equipas empreendedoras apresentarão a evolução dos seus projetos após o processo de acompanhamento.

Ambos os programas representam a aposta da GBSB Global em transformar conhecimento e ideias inovadoras em projetos empresariais viáveis, através de formação especializada, mentoria e ligações com entidades do ecossistema empreendedor, como a 22@Network Barcelona ou o congresso 4YFN. O G-Accelerator e o Impuls AgriTech permitem impulsionar iniciativas com potencial para gerar impacto económico, social e ambiental, reforçando simultaneamente o papel da escola como agente ativo de inovação e empreendedorismo.

EMPREGO

A par da sua atividade empreendedora, o CAEC também promove iniciativas orientadas para o desenvolvimento profissional e a empregabilidade. Entre elas, destaca-se a Career Fair 2026, que se realizará durante o mês de novembro em Barcelona (2 e 3), Madrid (23 e 24), Malta (25) e em formato online (25, 26 e 27). O evento irá oferecer workshops de preparação profissional e sessões de networking com empresas, com o objetivo de aproximar os estudantes das oportunidades do mercado de trabalho.

A agenda será complementada com outras atividades de ligação ao ecossistema de inovação, como a participação num seminário internacional sobre inovação e empreendedorismo em Singapura, de 8 a 15 de novembro. Com esta programação, a GBSB Global consolida o seu compromisso com uma educação empresarial prática, internacional, com prioridade digital e orientada para os desafios da nova economia, na qual o empreendedorismo, a inovação e a empregabilidade constituem eixos fundamentais para formar os profissionais e líderes do futuro.