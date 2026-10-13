Gen Z aumenta gastos com arte, família continua a ser porta de entrada no colecionismo

Os colecionadores encaram a arte de forma mais seletiva, mas estão otimistas quanto ao futuro. É pela família que começam a maioria das coleções.

A Geração Z tem aumentado o seu investimento em arte e é pela família que mais coleções começam, conclui o relatório The Art Basel and UBS Survey of Global Collecting 2026, publicado a duas semanas da realização da feira Art Basel Paris, de 23 a 25 de outubro. Ao mesmo tempo, os colecionadores pesquisam mais, recorrem a ferramentas digitais e dão maior valor à singularidade e à raridade das obras, segundo as respostas de 3.100 pessoas com elevado património, ativos no mercado de arte em dez países e regiões.

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Segundo o relatório, 72% dos inquiridos já tinham recebido obras por herança ou testamento. Entre os colecionadores inquiridos, a proporção média do património dedicada à arte caiu de 24%, em 2022, para 15%, em 2026. Mas entre os indivíduos com mais de 50 milhões de dólares de património, a afetação média chegou a 23%.

A família é, aliás, a influência mais comum para iniciar uma coleção, de acordo com 28% dos inquiridos. Dentro deste universo, sobe para 40% quando se fala da Geração Z. Com 22% surgem as pessoas de elevado património, High Net Worth Individual, em inglês (HNWI), cuja exposição cultural (e vontade de adquirir arte), começou através de museus, galerias e feiras.

As compras são mais informadas, conclui também o relatório: 72% dos colecionadores fizeram pesquisa moderada ou aprofundada antes de comprar. Eram 62% no inquérito de 2025. A maioria, 58%, recorre a recursos online para obter aconselhamento e a inteligência artificial está presente em 22% dos casos – um número interessante tendo em conta os 4% registados em 2024.

Outra conclusão do relatório é que a propensão para arriscar caiu. O número de colecionadores que comprou obras de artistas que acabava de descobrir caiu de 66%, em 2025, para 45%, em 2026. É o valor mais baixo em cinco anos e, defende o relatório, mostra que os colecionadores mostram prudência e preferência por artistas com nome. Neste caso, também se detetam diferenças geracionais. A Gen Z está mais abertas às mudanças do que os chamados boomers: 56% compraram obras de artistas que não conheciam contra 36% entre os mais velhos.

A Geração Z constitui também o grupo que apresentou a média de despesa declarada mais alta em 2025, 347.460 dólares, um aumento de 19% face a 2024, e muito acima da média de 124.265 dólares em 2025, mais 13% do que no ano anterior. O relatório salienta, no entanto, que estas valores médios foram influenciados por um pequeno número de colecionadores com despesas muito elevadas. Entre os inquiridos que responderam, 77% gastaram menos de 50.000 dólares em arte durante o primeiro semestre de 2026.

A pintura vence e ganhou vantagem. Foi a escolha de 76% dos compradores contra 67% no inquérito anterior. Ao todo, pintura representa 31% da despesa total em arte entre os inquiridos do relatório. Em segundo lugar está a escultura (15%). Em terceiro lugar na lista de colecionáveis surgem as antiguidades, seguidas da joalharia e pedras preciosas e dos relógios.

As compras são realizadas sobretudo em galerias e dealers – é o que referem 87% dos HNWI – mas as vendas diretas por artistas também cresceram e está agora nos 69%. São mais seis pontos percentuais do que em 2025 e mais do dobro do nível de 2024, afirma o documento.

As coleções dos inquiridos tinham, em média, 56 obras. A pintura, a escultura e as obras em papel representavam, em conjunto, 51% das peças.

As coleções dos inquiridos tinham, em média, 56 obras. A pintura, a escultura e as obras em papel representavam, em conjunto, 51% das peças. Os artistas estabelecidos ou de topo correspondiam a 46% das obras, uma proporção superior à registada em 2024, quando era de 25%.

Por género, os dados mostram que, como colecionadoras, as mulheres tendem a reunir obras de mais meios e têm uma proporção superior de trabalhos de artistas novos e emergentes. Mas os artistas homens continuam em maioria.

Os colecionadores privados desejam manter a coleção privada, restrita ao círculo familiar ou próximo e apenas 10% querem ser amplamente reconhecidos como colecionadores. Os mais reservados são colecionadores da Geração Z.