Privatização da TAP

Governo anuncia vencedor da privatização da TAP na quarta-feira

Parceiro da TAP deverá ser aprovado esta quarta-feira em Conselho de Ministros e anunciado ao início da tarde.

Cerca de 17 meses depois do lançamento da privatização de 49,9% da TAP, haverá finalmente fumo branco. Segundo apurou o ECO, está agendado para amanhã de manhã um Conselho de Ministros para decidir se o novo parceiro da companhia aérea portuguesa será a Air France-KLM ou a Lufthansa. O vencedor deverá ser anunciado ao princípio da tarde.

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A Air France-KLM e a Lufthansa entregaram à Parpública no dia 30 de setembro as propostas vinculativas finais melhoradas. A empresa que gere as participações do Estado procedeu à elaboração de um relatório descritivo das melhorias apresentadas, determinando o seu mérito final absoluto, que remeteu aos ministérios das Finanças e Infraestruturas.

Segundo foi comunicado no Conselho de Ministros realizado no início do mês, o concorrente selecionado será ainda convidado para uma negociação “finalíssima”.

O convite às duas companhias para a apresentação de propostas finais melhoradas indica que o Governo deverá conseguir potenciar o encaixe para o Estado com a venda da participação da TAP. O primeiro-ministro afirmou em agosto, na Festa do Pontal, que “será uma operação melhor do que aquilo que se perspetivava há alguns anos, se calhar mesmo há alguns meses”.

Cumprida a negociação finalíssima com o vencedor da privatização, seguem-se uma série de formalidades contratuais. O grupo vencedor terá ainda de obter as autorizações regulatórias necessárias, incluindo da Comissão Europeia. O Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, afirmou na apresentação do Orçamento do Estado para 2027 que o processo só deverá estar encerrado em 2028.

O Governo este mês tomará decisão sobre quem venceu e depois inicia-se o processo junto da Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, que poderá demorar 18 a 24 meses”, contabilizou o ministro das Finanças, acrescentando que o fecho da operação “será já em 2028 e o impacto na dívida será só em 2028”.

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