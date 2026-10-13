Governo reduz tabelas de retenção na fonte em IRS em 50% em novembro

O Governo decidiu reduzir as tabelas de retenção na fonte do IRS em 50% para refletir a descida extraordinária do imposto aprovada pelo Parlamento, e que baixa as taxas dos seis primeiros escalões entre 0,3 e 0,5 pontos percentuais. As novas tabelas são aplicáveis aos salários e pensões de novembro, incluindo subsídios de natal, de acordo com um comunicado das Finanças divulgado esta terça-feira.

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“Após a aprovação no Parlamento da nova redução do IRS, com efeitos desde 1 de janeiro de 2026, o Governo decidiu reduzir em 50% as retenções na fonte aplicáveis aos rendimentos do trabalho e às pensões pagas durante o mês de novembro, incluindo o subsídio de natal devido nesse mês“, lê-se no mesmo comunicado.

As Finanças explicam que “esta decisão ocorre para que as famílias beneficiem imediatamente desta descida, não tendo de esperar pelo acerto do IRS no próximo ano”.

“Em dezembro, voltam a aplicar-se as tabelas de retenção na fonte atualmente em vigor. O despacho que formaliza esta decisão já foi emitido, devendo ser publicado em breve”, acrescenta o Ministério de Joaquim Miranda Sarmento.

Na sexta-feira da semana passada, o Parlamento deu “luz verde” à proposta de lei que autoriza o Governo a reduzir o IRS até ao sexto escalão de IRS. De acordo com as simulações feitas pela EY para o ECO com base nas novas taxas já divulgadas pelo Ministério das Finanças, há quem poupe 171 euros com este alívio fiscal, que deverá ser sentido já no salário de novembro.

“A redução da carga fiscal sobre os rendimentos das pessoas singulares constitui uma prioridade do XXV Governo Constitucional, traduzindo a opção de fazer refletir os resultados do desempenho da economia e da gestão rigorosa das contas públicas no rendimento disponível dos portugueses“, começa por sublinhar o Governo na proposta que foi aprovada com os votos favoráveis do PSD, do CDS-PP, Chega e IL, a abstenção do BE, Livre e PS e o votos desfavorável do PCP.

Em concreto, a Assembleia da República aprovou reduções entre 0,3 e 0,5 pontos percentuais das taxas. No primeiro escalão, a taxa baixa em 0,3 pontos percentuais para 12,2%; Do segundo ao quinto, diminui em 0,5 pontos percentuais para 15,2%, 20,7%, 23,6% e 30,6%, respetivamente; E no sexto escalão, a taxa é reduzida em 0,3 pontos para 34,6%.

Uma vez que o IRS é um imposto progressivo, esta redução beneficia não apenas os contribuintes cujo rendimento se enquadra nestes escalões, mas também os contribuintes dos escalões superiores, “relativamente à parcela do rendimento sujeita às taxas agora reduzidas”, frisa o Governo.

Esta redução, importa ainda notar, deverá ser aplicada à totalidade dos rendimentos obtidos em 2026, com efeitos retroativos a 1 de janeiro. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, já tinha adiantado que a intenção é fazer refletir esta baixa nas tabelas de retenção na fonte a aplicar aos salários de novembro, o que significa que o rendimento líquido mensal das famílias deverá crescer no final deste ano.

O comunicado do Ministério das Finanças vem agora confirmar que as tabelas de retenção na fonte de IRS vão efetivamente baixar no mês de novembro para salários e pensões, incluindo o subsídio de natal, que é pago nesse mês.

(Notícia atualizada às 18h28)