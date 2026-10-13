Hospital Universitário Rey Juan Carlos e a Universidade CEU San Pablo assinam um acordo para o desenvolvimento de um projeto formativo de cooperação educativa no âmbito de estágios clínicos

O Hospital Universitário Rey Juan Carlos — pertencente à rede de saúde pública da Comunidade de Madrid (Sermas) — e a Universidade CEU San Pablo (CEU USP) assinaram um acordo para desenvolver um projeto formativo de cooperação educativa no âmbito de estágios clínicos, que permitirá aos estudantes de licenciaturas e mestrados da universidade realizar estágios práticos no hospital de Móstoles.

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O acordo, assinado por Marta del Olmo, gestora territorial do Rey Juan Carlos, e por Rosa Mª Visiedo Claverol, reitora da CEU USP, numa cerimónia que contou também com a presença dos doutores Jorge Short, Manuel Durán e Raquel Barba, respetivamente gerente, diretor de Ensino e diretora da Área Médica do hospital, e de Tomás Chivato, decano da Faculdade de Medicina, foi considerada por todos como um passo «extremamente positivo e estimulante, tanto para ambas as instituições como para os estudantes, futuros profissionais de saúde do nosso país».

Concretamente, o documento, que estabelece que a realização dos estágios do projeto formativo — também denominados rotações eletivas — será considerada, para todos os efeitos, uma atividade académica, permitirá aos estudantes entrar em contacto com a realidade quotidiana do Hospital Rei Juan Carlos e facilitará a sua integração num novo ambiente através da observação e da adoção de comportamentos e atitudes próprias da competência profissional.

Para tal, os estágios opcionais dos estudantes da CEU USP terão o caráter de estágios formativos curriculares (configurando-se como atividades académicas integradas no plano de estudos da licenciatura e/ou do mestrado em questão) ou extracurriculares (aquelas que os estudantes poderão realizar a título voluntário durante o seu período de formação, sem fazerem parte do plano de estudos correspondente), de acordo com o seu programa formativo.

Além disso, o acordo especifica que o projeto formativo no qual se concretiza a realização de cada estágio académico externo deverá definir os objetivos educativos e as atividades a desenvolver, e que os objetivos serão estabelecidos tendo em conta as competências básicas, genéricas e específicas que o estudante deve adquirir, enquanto os conteúdos do estágio serão definidos de forma a garantir a relação direta entre as competências a adquirir e os estudos frequentados.

Por outro lado, para a organização dos estágios opcionais, os estudantes contarão com responsáveis pelos estágios dos serviços ou unidades do hospital e com um diretor de estudos que fará a ligação entre ambas as instituições, e realizarão os estágios sob a supervisão de um professor associado qualificado da Universidade Rey Juan Carlos, que terá acesso às formações propostas ao estudante e às informações sobre a sua realização.

Por fim, destaca-se como valor acrescentado especialmente relevante do projeto educativo o facto de os estudantes do CEU USP integrados no mesmo poderem realizar os seus estágios acompanhados pela equipa médica do Hospital Universitário Rey Juan Carlos, composta por médicos de referência nas suas áreas, com o mais elevado nível profissional, vocação e humanidade — muitos deles incluídos nos principais rankings nacionais e internacionais do setor —; e nas suas instalações inovadoras, que incluem 18 salas de operações — entre as quais quatro destinadas a cirurgia ambulatória de grande porte, com três robôs Da Vinci e um robô ROSA —, e o primeiro tomógrafo computadorizado Philips Areta RT do mundo. O hospital conta também com o modelo europeu de qualidade e excelência EFQM 5 Stars, com cerca de 600 pontos de avaliação, e com o selo dourado da Joint Commission International, a acreditação de segurança e qualidade clínica mais exigente do mundo no setor da saúde.