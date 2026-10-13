“Ideia da Europa das regiões é desmantelada” no orçamento comunitário para 2028-2034

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Os fundos europeus para os municípios e regiões “não são antiquados, tradicionalistas nem caridade”. São “parte do mecanismo do mercado único”. Kata Tüttő, presidente do Comité das Regiões Europeu – órgão consultivo da União Europeia (UE) para as estruturas de poder abaixo de cada um dos Estados centrais –, encabeça a luta das regiões e municípios dos 27 da UE para impedirem a subjugação do poder local e regional às decisões dos governos de cada país.

De um lado da contenda pela definição da orientação do orçamento plurianual, os países tradicionalmente menos dispostos a mobilizar dinheiro para fundos europeus de coesão, os chamados frugais; do outro, países designados como “amigos da coesão”, em que se inclui Portugal.

A fratura na discussão em Bruxelas sobre o orçamento europeu de 2028 a 2034, importante ferramenta para reposicionar o “Velho Continente” entre os mais poderosos da globalização, tornou-se evidente com a apresentação do orçamento plurianual pela presidência rotativa irlandesa, há três dias.

“Quando falamos de competitividade europeia e política de coesão, elas pertencem juntos”, defendeu esta terça-feira a ex-autarca de Budapeste, num encontro do Comité das Regiões, a que preside, com os jornalistas em Bruxelas.

No mesmo fórum, Juanma Moreno, que preside desde 2019 ao Governo regional da Andaluzia, e copresidente do Comité das Regiões, considerou que “seria catastrófico” para esta província do Sul, fronteiriça com o Alentejo e Algarve (e casa para nove milhões de habitantes, quase tantos quanto Portugal), perder o comboio dos fundos europeus.

“Nunca tinha visto um consenso tão sólido no comité como agora, em torno do orçamento plurianual”, afirmou. “Nunca, provavelmente, na história recente do comité das regiões e das cidades, houve um esforço tão importante como o que se tem realizado para a defesa” destes órgãos de poder local.

Com a eurodeputada Carla Tavares presente neste encontro com a imprensa, o copresidente do comité destacou o papel de “aliado sensato, sereno, razoável, de diálogo”, do Parlamento Europeu na luta pela manutenção da coesão e da agricultura na definição orçamental da maior parte dos próximos dez anos.

“Presidência irlandesa não respondeu às expectativas”

“A presidência irlandesa não respondeu às expectativas que depositámos nela”, acusou o governante andaluz, aludindo à Política Agrícola Comum (PAC) como “determinante para o presente e o futuro da Europa.

Por um lado, garante a soberania alimentar. Por outro, acrescenta, capacitou milhões de agricultores e criadores de gado a digitalizar, profissionalizar e melhorar a sua capacidade produtiva. É assim que, assegura Juanma Moreno, “a Andaluzia, sozinha, é capaz de produzir alimentos para quase 500 milhões de pessoas. Isso fez-se graças aos fundos europeus, graças à PAC”.

Já em referência às linhas orçamentais conhecidas este sábado, Kata Tütóó não poupa nas palavras: “a ideia da Europa das regiões é desmantelada com a proposta de orçamento e há uma grande mudança de rumo da governança, do nível regional para o nacional”.

Por outro lado, prossegue, a Comissão Europeia (CE) ganha poderes reforçados face aos países. Desde logo com a absorção de metade do orçamento 2028-2034, “uma grande mudança” face ao orçamento plurianual em vigor até ao final de 2027.

A ideia da Europa das regiões é desmantelada com a proposta de orçamento e há uma grande mudança de rumo da governança, do nível regional para o nacional. Kata Tütóó Presidente do Comité das Regiões Europeu

“Vamos lutar para que o dinheiro público europeu chegue aos locais e acompanhe a transição de todas as regiões europeias. Uma política que invista localmente tem de ser parcialmente gerido pelos que vivem e têm a legitimidade e mandato para governar esses locais”, exige a presidente do Comité das Regiões.

Num discurso dirigido aos governos centrais, Juanma Moreno salienta que “o Comité das Regiões defende que prioridades como a agricultura, a pesca, a segurança, a imigração, a coesão, não podem competir entre si dentro dos orçamentos nacionais. O Comité das Regiões defende a simplificação dos instrumentos financeiros europeus. Simplificar não pode significar recentralizar. Não é um capricho, nem desejo de protagonismo da nossa parte, é uma evidência”.

O copresidente da instituição que representa o poder local e regional em Bruxelas deixou, perante a imprensa, no âmbito da sessão plenária do Comité das Regiões, duas mensagens que pretende cimentar. Por um lado, “o Comité das Regiões fez um trabalho sério, responsável e de interlocução com uma parte essencial do coração da UE, que são as cidades e regiões. Este esforço tem de ser reconhecido, para que no próximo orçamento da UE não fique nenhuma cidade, nenhuma região para trás. Se alguma ficar para trás, a Europa debilita-se”.

Por outro lado, diz o político espanhol, há que “recordar a importância que tem não classificar de políticas antigas aquilo que foram chaves do êxito da União Europeia, como o fundo de coesão ou a Política Agrícola Comum”.