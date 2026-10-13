Indicador de pressão turística sobe em Lisboa e no Porto e renova máximos

O indicador de pressão turística aumentou na zona da capital portuguesa e na Invicta em 2025. O grau de densidade turística bateu novos máximos em Lisboa e no Porto, os concelhos que lideram a tabela em Portugal, avança esta terça-feira o Público (acesso condicionado).

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Segundo os dados disponibilizados pelo Turismo de Portugal, em Lisboa o indicador de densidade turística (que mede a pressão através do número de dormidas de turistas por quilómetro quadrado de cada concelho) atingiu os 437,24 no ano passado, mais 1,4% do que em 2024. No segundo lugar está o Porto, com uma subida mais expressiva, de 5,3%, até aos 437,19. No ano passado, a média nacional de pressão turística também cresceu (+2,1%) para 2,43 dormidas por quilómetro quadrado. Destaque ainda para a densidade turística em Albufeira, onde houve uma queda, dado que em 2024 o valor estava nas 33,26 dormidas por habitantes e, no ano seguinte, ficou-se pelas 32,21.

Apesar dos acréscimos nas zonas cosmopolitas, os meses mais quentes do verão (julho e agosto) foram marcados por uma descida nas receitas na região da Grande Lisboa. Questionada sobre esse facto, a vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal, Cristina Siza Vieira, disse que “Lisboa está numa fase de ajustamento”. “Há procura. Aliás, o crescimento das dormidas em Agosto comprova isso mesmo, mas isso não significa que os proveitos cresçam na mesma proporção”, afirmou ao matutino, acrescentando que existe maior oferta hoteleira e “as reservas mais tardias e a maior sensibilidade ao preço têm vindo a pressionar as reservas”.