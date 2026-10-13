Indústria da pedra ‘parte’ 11 produtos e quatro patentes com dinheiro do PRR
Com um investimento de 68,9 milhões de euros, a agenda mobilizadora “Sustainable Stone by Portugal” juntou 52 entidades no “maior projeto alguma vez realizado” no setor. Conheça algumas das inovações.
Apresentado como “o maior projeto alguma vez realizado” no setor da pedra natural em Portugal, da extração à promoção internacional, o consórcio de 52 entidades impulsionado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) resultou em 11 novos produtos, processos e serviços estratégicos, além de quatro patentes registadas.
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Com um investimento de 68,9 milhões de euros, a agenda mobilizadora “Sustainable Stone by Portugal” foi liderada pela Solancis. Fundada em 1969, a histórica empresa sediada na Benedita extrai, desenha e transforma rocha calcária, e conta com um total de 12 pedreiras próprias e duas unidades de transformação no país.
Nos últimos cinco anos, a empresa detida por Samuel e Helena Delgado, representantes da quarta geração da família na indústria da pedra, comandaram esta iniciativa que mobilizou um total de 31 empresas, 17 entidades não empresariais do sistema de investigação e inovação, três associações e ainda um município.
Este que foi um dos 51 mega projeto do PRR envolveu ainda 286 investigadores e fixou várias metas até 2027: o aumento de 8% das exportações do setor, a criação de 200 empregos diretos (20% dos quais qualificados) e a descarbonização desta indústria. Objetivos que foram contratualizadas no âmbito da chamada bazuca europeia e que “serão verificados em 2028”.
Esta terça-feira, numa sessão ao ar livre na pedreira Vale da Moita 1, em Porto de Mós, em plena Serra de Aire e Candeeiros, a agenda “Sustainable Stone by Portugal”, que esteve organizada em sete work packages que cobriram toda a cadeia de valor, assinala “o fim de cinco anos de trabalho” com um evento que terá a participação do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.
Segundo dados compilados pela Associação Portuguesa da Indústria dos Recursos Minerais (Assimagra), a partir das estatísticas do INE, as exportações portuguesas de pedra natural totalizaram 271,7 milhões de euros até julho, o que representa uma quebra homóloga de 4,7% em valor e de 5% em quantidade (983 mil toneladas). O preço médio do produto exportado subiu 0,41% para 276 euros por tonelada.
Ainda assim, a leitura mensal confirmou a inversão de tendência iniciada em junho, que foi de regresso ao crescimento (+3,3%), depois de um primeiro semestre marcado por sucessivas quebras homólogas e que se agravaram até maio, mês que registou o recuo mais acentuado do ano (-13,6%). Nos cálculos da associação empresarial, o setor já exportou este ano mercadorias para um total de 114 países.
Evolução das exportações portuguesas de pedra natural
Da “adivinha” da pedreira à previsão do envelhecimento
Entre os resultados desta agenda mobilizadora está o Smart Stone Factory 4.0, numa colaboração entre a Solancis, a GeoSense, a Nova FCT e a Nova ID, que respondeu ao desafio de conhecer o maciço rochoso antes da sua exploração para tornar mais eficiente a gestão do recurso e direcionar a explorar. Isto é, saber antes o que se vai encontrar, ao nível de fraturas, cavidades ou outras estruturas.
Já para conhecer melhor o comportamento dos materiais e conseguir acompanhar o produto de forma simples e digital ao longo da cadeia de valor, a eborense Arrow4D, em colaboração com a Dimpomar de Vila Viçosa e a Universidade de Évora, desenvolveram duas soluções tecnológicas: uma câmara de empeno por variação de temperatura; e o NioBook, uma plataforma digital para a gestão, inventariação e rastreabilidade de produtos em pedra natural.
E se fosse possível prever como a pedra vai envelhecer tanto a nível estético como estrutural, e assim reinventar a forma de a proteger da água, variações de temperatura, sais, microrganismos ou radiação solar? Foi esse o desafio assumido pela Universidade de Évora, em colaboração com a ALS Stones de Alcobaça e a Solancis da Benedita, que se juntaram para estudar o comportamento da pedra ao longo do tempo e encontrar novas soluções para aumentar a sua proteção e durabilidade.
A Casa de Pedra foi outro dos projetos que resultaram desta agenda. Coordenado pela Filstone, extratora de calcário e granito em Fátima, desenvolveu uma “solução habitacional inovadora que alia sustentabilidade, industrialização e economia circular”. Ao usar blocos de pedra maciça na estrutura e fundações, complementados por lajes e coberturas modulares pré-fabricadas, promete reduzir tempos de construção, aumentar a eficiência produtiva e garantir elevados níveis de durabilidade, conforto térmico e desempenho energético.
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