Economia

INE confirma inflação de 3,6% em setembro

Os preços aceleraram pelo segundo mês consecutivo, à boleia dos preços dos combustíveis. Inflação está assim em máximos desde agosto de 2023.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta terça-feira que a inflação de setembro foi de 3,6% em setembro, confirmando assim os valores avançados na estimativa rápida, e a subida de 0,3 pontos percentuais face a agosto.

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Os preços aceleraram assim pelo segundo mês consecutivo, após um abrandamento da taxa entre abril e julho. Esta é variação mais alta de aumento dos preços desde agosto de 2023, ou seja, mais de três anos. No final desse ano, a inflação caiu para metade até 1,4% em dezembro. Desde essa altura a subida de preços não foi menor do que 1,9%.

“A aceleração do Índice de Preços no Consumidor (IPC) é explicada em grande medida pelo aumento do preço dos combustíveis”, que atingiram valores recorde em Portugal, com o gasóleo e gasolina já acima dos dois euros por litro, detalha o INE.

Variação homóloga e média do IPC e da inflação subjacente:

A variação homóloga do agregado relativo aos produtos energéticos aumentou para 15,3% (12,2% em agosto) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados registou uma variação de 3,7% (3,4% no mês anterior), especifica o INE.

Já a inflação subjacente, que deixa de fora os preços mais voláteis dos alimentos e da energia, acelerou para 2,7% em setembro, o que compara com 2,6% em agosto.

Por classes de despesa, comparativamente a agosto, destacam-se os aumentos das taxas de inflação homóloga dos “transportes”, da “informação e comunicação” e dos “restaurantes e serviços de alojamento”, com variações de 8,2%, -2,1% e 7,2%.

Em sentido inverso, o gabinete estatístico aponta os decréscimos registados nas “bebidas alcoólicas e tabaco”, no “vestuário e calçado” e no “lazer, recreação, desporto e cultura”, com variações de 1,5%, -2% e 0,7, respetivamente.

Os “transportes” e os “restaurantes e serviços de alojamento” tiveram, em setembro, as maiores contribuições positivas para a variação homóloga do IPC, enquanto as classes do “vestuário e calçado” e da “informação e comunicação” foram os únicos contributos negativos.

Na comparação mensal, o IPC aumentou 1,2% no mês passado, face a uma variação nula em agosto. Já excluindo os produtos alimentares não transformados e energéticos, a variação do IPC foi 1,2% (-0,1% no mês anterior).

A variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, indicador que permite comparações entre os Estados-membros da União Europeia, ficou em 3,6%, taxa idêntica à do mês anterior. “De acordo com a informação disponível relativamente a setembro de 2026, e tendo como referência a estimativa do Eurostat, a taxa de variação homóloga do IHPC português foi inferior em 0,2 p.p. à da área do euro“, destaca ainda o gabinete de estatísticas nacional.

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