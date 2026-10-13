Ispalvia irá renovar a eletrificação de 13 túneis da Autoestrada Ferroviária Algeciras-Saragoça
O projeto prevê a renovação de 12,65 quilómetros de catenária, destes, 4,34 quilómetros são de instalações situadas no interior dos túneis e outros 8,32 quilómetros decorrem em troços exteriores.
A Ispalvia, filial do Grupo Azvi especializada em obras e instalações industriais, ficará encarregada de renovar a eletrificação ferroviária associada a 13 túneis e aos troços de linha situados entre eles, na zona da passagem de Despeñaperros, na Autoestrada Ferroviária Algeciras-Saragoça.
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Esta intervenção faz parte dos trabalhos destinados a adaptar a Autoestrada Ferroviária Algeciras-Saragoça ao gabarito P400, uma infraestrutura estratégica para potenciar o transporte ferroviário de mercadorias e melhorar as ligações logísticas. Os trabalhos serão realizados no corredor compreendido entre Venta de Cárdenas (Ciudad Real) e Montoro (Córdoba). Neste troço, a Ispalvia irá intervir na catenária CA-160 de 3 kV atualmente existente.
Além disso, será realizado o ajuste geométrico de mais 5,28 quilómetros de catenária existente nas zonas adjacentes. A intervenção inclui também a instalação de 216 novos postes e a desmontagem de 177. Os trabalhos serão concluídos com a substituição de «feeders», seccionadores e sistemas de proteção, elementos necessários para garantir o funcionamento e a segurança da eletrificação ferroviária.
Esta nova adjudicação reforça a presença da Ispalvia no domínio da eletrificação ferroviária e alarga a sua participação em projetos relacionados com a modernização e melhoria das infraestruturas ferroviárias.
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