Ispalvia irá renovar a eletrificação de 13 túneis da Autoestrada Ferroviária Algeciras-Saragoça

A Ispalvia, filial do Grupo Azvi especializada em obras e instalações industriais, ficará encarregada de renovar a eletrificação ferroviária associada a 13 túneis e aos troços de linha situados entre eles, na zona da passagem de Despeñaperros, na Autoestrada Ferroviária Algeciras-Saragoça.

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Esta intervenção faz parte dos trabalhos destinados a adaptar a Autoestrada Ferroviária Algeciras-Saragoça ao gabarito P400, uma infraestrutura estratégica para potenciar o transporte ferroviário de mercadorias e melhorar as ligações logísticas. Os trabalhos serão realizados no corredor compreendido entre Venta de Cárdenas (Ciudad Real) e Montoro (Córdoba). Neste troço, a Ispalvia irá intervir na catenária CA-160 de 3 kV atualmente existente.

Além disso, será realizado o ajuste geométrico de mais 5,28 quilómetros de catenária existente nas zonas adjacentes. A intervenção inclui também a instalação de 216 novos postes e a desmontagem de 177. Os trabalhos serão concluídos com a substituição de «feeders», seccionadores e sistemas de proteção, elementos necessários para garantir o funcionamento e a segurança da eletrificação ferroviária.

Esta nova adjudicação reforça a presença da Ispalvia no domínio da eletrificação ferroviária e alarga a sua participação em projetos relacionados com a modernização e melhoria das infraestruturas ferroviárias.