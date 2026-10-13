Exclusivo Os bastidores da oferta da Lufthansa e da Air France pela TAPpremium
Companhia alemã optou por oferta financeira só em dinheiro. Air France-KLM chegou a equacionar a possibilidade de uma troca de ações.
A Lufthansa optou por uma oferta totalmente em dinheiro na privatização da TAP, ainda que o caderno de encargos admita uma troca de participações. Uma possibilidade que terá sido equacionada pelo concorrente, a Air France-KLM, mas que pode não figurar na proposta final que foi entregue ao Governo.
A informação foi avançada pela gestão do grupo alemão ao analista Arthur Kuntz, da empresa francesa independente de análise financeira Alphavalue, e incluída numa nota distribuída aos clientes, onde escreve que "a…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos