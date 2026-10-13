Privatização da TAP

Exclusivo Os bastidores da oferta da Lufthansa e da Air France pela TAPpremium

Companhia alemã optou por oferta financeira só em dinheiro. Air France-KLM chegou a equacionar a possibilidade de uma troca de ações.

A Lufthansa optou por uma oferta totalmente em dinheiro na privatização da TAP, ainda que o caderno de encargos admita uma troca de participações. Uma possibilidade que terá sido equacionada pelo concorrente, a Air France-KLM, mas que pode não figurar na proposta final que foi entregue ao Governo.

A informação foi avançada pela gestão do grupo alemão ao analista Arthur Kuntz, da empresa francesa independente de análise financeira Alphavalue, e incluída numa nota distribuída aos clientes, onde escreve que "a…

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