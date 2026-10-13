Privatização da TAP

Exclusivo Lufthansa usa estratégia diferente da Air France e faz oferta pela TAP só em dinheiropremium

Ao contrário da Air France-KLM, que mostrou disponibilidade para incluir na sua oferta uma troca de ações, o grupo alemão aposta numa oferta só em 'cash'.

É uma diferença de peso entre as duas propostas para ficar com os 44,9% da TAP. A Lufthansa optou por uma oferta totalmente em dinheiro, uma estratégia diferente da Air France-KLM, que incluiu na sua proposta a possibilidade de o Estado português trocar parte da participação na TAP por uma posição no grupo franco-neerlandês.

A informação foi avançada pela gestão do grupo alemão ao analista Arthur Kuntz, da empresa francesa independente de análise financeira, e incluída numa nota distribuída aos clientes, onde escreve que "a Lufthansa…

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