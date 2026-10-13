É uma diferença de peso entre as duas propostas para ficar com os 44,9% da TAP. A Lufthansa optou por uma oferta totalmente em dinheiro, uma estratégia diferente da Air France-KLM, que incluiu na sua proposta a possibilidade de o Estado português trocar parte da participação na TAP por uma posição no grupo franco-neerlandês.

A informação foi avançada pela gestão do grupo alemão ao analista Arthur Kuntz, da empresa francesa independente de análise financeira, e incluída numa nota distribuída aos clientes, onde escreve que "a Lufthansa…