Mais de 4.000 casas retiradas do arrendamento em Espanha após decretos do Governo

As medidas previstas nos decretos sobre habitação aprovados pelo Governo de Pedro Sánchez estão a ter impacto na oferta de arrendamento residencial em Espanha. Segundo avança o Expansión, 4.235 habitações foram retiradas do mercado ou desviadas para outras modalidades em apenas dez dias.

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Os dados citados pelo jornal espanhol constam de um inquérito da Federação Nacional de Associações Imobiliárias (FAI), realizado junto de mais de 600 agências imobiliárias nas principais capitais de província e cidades espanholas.

Concretamente, 2.067 casas foram retiradas do mercado de arrendamento habitual, enquanto 1.224 passaram para o mercado de compra e venda e outras 944 foram canalizadas para modalidades alternativas de arrendamento. A estes números somam-se 1.523 operações que ficaram suspensas devido à incerteza gerada pelas alterações legislativas, elevando para 5.758 o total de operações afetadas.

A retirada de habitações do mercado de arrendamento tradicional é o efeito mais referido pelas agências inquiridas: 78,1% identificam esta situação, com uma média de 3,78 imóveis por agência. Por sua vez, 72,4% reportam a suspensão ou o abrandamento da celebração de contratos, com uma média de 2,75 contratos por agência.

Já 56,6% das agências assinalam a transferência de imóveis para venda, enquanto 38,9% identificam o desvio de oferta para o arrendamento sazonal ou por quartos. Apenas 11,1% afirmam não ter registado alterações na atividade.

Faz esta terça-feira uma semana desde que o Governo espanhol aprovou dois decretos sobre habitação que tinham sido rejeitados pelo Parlamento no início de outubro, levando o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, a convocar eleições legislativas antecipadas para 29 de novembro.

As medidas — que incluem tetos máximos para as rendas, uma proibição temporária de despejos e limites às compras de propriedade residencial por parte de empresas — entraram em vigor a título temporário no dia 7 de outubro, após terem sido publicadas no Boletim Oficial do Estado.

Contudo, terão de ser posteriormente remetidas para aprovação pelos deputados em funções de gestão que permanecem em funções após a dissolução do Parlamento, segundo explicou Pedro Sánchez na semana passada.

O segundo decreto, que propunha a renovação automática dos contratos de arrendamento, só entraria em vigor se fosse aprovado pelo poder legislativo reduzido, uma vez que o Executivo de Sánchez não dispunha de maioria para o validar.

Em termos absolutos, os dados recolhidos pela Federação Nacional de Associações Imobiliárias (FAI) nos últimos dez dias indicam que até 4.235 imóveis foram retirados ou desviados do mercado de arrendamento residencial. Mais concretamente, registaram-se 2.067 habitações retiradas do mercado de arrendamento habitual, outras 1.224 foram transferidas para o mercado de compra e venda e 944 desviadas para outras modalidades de arrendamento.

Oferta de arrendamento em Espanha caiu 44% desde que Sánchez chegou ao Governo

O recuo agora identificado surge num mercado em que a oferta de arrendamento de longa duração tem vindo a diminuir há vários anos. Em 2025, estavam anunciadas 510.091 casas para arrendamento de longa duração em Espanha, contra 902.664 em 2018, uma redução de quase 393 mil imóveis, ou 44%, segundo dados do portal imobiliário Idealista citados pelo Expansión.

A diminuição ocorreu durante os últimos sete anos de governos liderados pelo socialista Pedro Sánchez, período marcado pela aplicação da Lei da Habitação e por limitações à atualização das rendas. Estas medidas provocaram incerteza jurídica no setor e levaram alguns proprietários a procurar alternativas, nomeadamente o arrendamento sazonal, o aluguer de quartos ou a venda dos imóveis.

A FAI antecipa que a quebra no volume de operações de arrendamento possa atingir entre 25% e 30% nas próximas semanas. A previsão tem em conta tanto a redução da atividade das agências como a retirada de imóveis do mercado residencial tradicional e a sua transferência para outras finalidades.

O presidente da federação, José María Alfaro, reconhece as dificuldades de acesso à habitação, o esforço financeiro suportado pelos inquilinos e o problema dos despejos. Ainda assim, considera que as recentes alterações legislativas estão a produzir “graves consequências” no mercado.

Alfaro alerta que a suspensão ou o adiamento de contratos poderá deixar numerosas famílias sem alternativas de arrendamento e critica também a falta de mecanismos que, no seu entender, assegurem uma proteção efetiva dos pequenos proprietários em caso de incumprimento no pagamento das rendas, apontando para a complexidade burocrática e para a repartição de competências entre administrações.