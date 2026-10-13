Meta alcançou concorrentes na “fronteira” da IA, afirma Mark Zuckerberg
CEO da dona do Instagram e WhatsApp afirma que o novo modelo de Muse Wonder "permitirá comportamentos muito mais sofisticados, que estão na vanguarda do que está a ser feito no campo da IA".
O CEO da Meta Platforms, dona das rede sociais Instagram, Facebook e Threads e da aplicação de mensagens WhatsApp, considera que a empresa norte-americana alcançou os seus concorrentes na “fronteira” da inteligência artificial (IA). Em entrevista ao Financial Times, Mark Zuckerberg comprometeu-se a investir mais para continuar a desafiar a Anthropic e a OpenAI, que criaram os rivais Claude e ChatGPT.
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Em declarações ao jornal britânico, no âmbito do lançamento do modelo Muse Wonder, o guru de Silicon Valley disse que o novo sistema “permitirá comportamentos muito mais sofisticados, que estão na vanguarda do que está a ser feito no campo da IA”, e desvalorizou os alertas globais sobre os riscos de a tecnologia descontrolar-se.
Desde o ano passado que a Meta investiu milhares de milhões de dólares na área da IA, o que incluiu a construção de centros de dados e contratação de investigadores de renome, para tentar apanhar a OpenAI, a Anthropic e a Google nesta corrida. O objetivo da empresa com sede em Menlo Park, avaliada em 1,8 biliões de dólares (cerca de 1,6 mil milhões de euros), é integrar o seu novo modelo no Muse.
A força da aposta na IA por parte da Meta chegou a preocupar os investidores, mas as ações acabaram por valorizar quase 10% desde o início de setembro, após o lançamento do assistente pessoal Muse, que recorre a agentes autónomos de IA para realizar tarefas quotidianas, como fazer compras no supermercado ou reservar viagens. A aplicação Muse tornou-se a mais descarregada nas lojas de aplicações quer da Apple e quer da Android nos Estados Unidos.
“Chegar a este ponto exigiu uma grande quantidade de poder computacional e investimento, bem como muito trabalho científico rigoroso por parte da equipa que trabalhou nisto durante um longo período”, admitiu Mark Zuckerberg, acrescentando que os benchmarks técnicos demonstram que o modelo Muse Wonder tem um desempenho melhor do que os comparáveis lançados pela Anthropic e pela OpenAI nalgumas tarefas.
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