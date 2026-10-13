Metro de Lisboa encerrado esta quarta-feira devido a greve
"A greve surge perante os incumprimentos e a falta de respostas concretas da administração da empresa desde a assinatura do acordo de 13 de abril de 2026", justifica a Fectrans.
A circulação no Metropolitano de Lisboa (ML) vai estar suspensa esta quarta-feira e as estações encerradas devido a uma greve de 24 horas das chefias da Direção de Operações, informou a empresa esta terça-feira.
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“Informamos que, por motivo de greve convocada pelos sindicatos representativos dos trabalhadores da empresa, para o dia 14 de outubro, se prevê a paralisação do seu serviço de transporte e o encerramento das estações. O serviço será retomado às 6h30 do dia 15 de outubro”, indica o ML na sua página oficial da internet.
A paralisação é convocada pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans).
“Depois de meses de alertas, reuniões e pedidos de esclarecimento que não resultaram em soluções concretas para os problemas persistentes no Posto de Comando Central (PCC) e nos Postos de Tracção, a paralisação concretizar-se-á amanhã [quarta-feira]”, explica, por sua vez, a Fectrans.
“A greve surge perante os incumprimentos e a falta de respostas concretas da administração da empresa desde a assinatura do acordo de 13 de abril de 2026″, justifica a Fectrans.
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