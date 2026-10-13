Ministro da Agricultura e Mar defende mecanismo europeu de resseguros perante falha no mercado

O ministro da Agricultura e Mar voltou esta terça-feira a defender, no parlamento, um mecanismo europeu de resseguros perante a falha neste mercado e lembrou que, além das alterações climáticas, os agricultores têm de lidar com pragas.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Numa audição parlamentar na Comissão Eventual para a Resiliência Nacional, Prevenção de Catástrofes Naturais e Acompanhamento do PTRR – Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, José Manuel Fernandes defendeu a existência de um mecanismo europeu de resseguros, assinalando que existe uma falha no mercado nacional de seguros.

“Criticam o ministro da agricultura por dar muitos apoios, mas não há seguros que respondam ou então são a preços incomportáveis. Temos de fazer o nosso trabalho“, vincou.

Em resposta aos deputados, o titular da pasta da Agricultura lembrou que “as alterações climáticas estão aí” e que o setor vai ter também de continuar a lidar com pragas e doenças, sendo por isso necessário ter plantas mais resistentes.

No início do ano, devido ao comboio de tempestades que afetou o país, “tivemos olivais derrubados e, no mesmo espaço, outros que não o foram porque eram de espécies diferentes“, ilustrou.

“Um dos nossos objetivos é termos um mecanismo europeu de resseguros para que possa atuar imediatamente. O Fundo Solidário da União Europeia demora meses a chegar ao terreno. Há demoras que não se compadecem com uma atuação imediata e com um apoio imediato ao agricultor e daí o mecanismo europeu de resseguros ser importante“, insistiu.

José Manuel Fernandes referiu ainda ser necessário ter uma investigação forte à escala da União Europeia para que existam vacinas eficazes e a preços acessíveis, para além de outros fármacos.

O ministro lembrou que Portugal foi atingido pela língua azul, uma doença que afeta ruminantes, e que muitas organizações de produtores não conseguiam comprar vacinas porque só existiam dois estados-membros que as estavam a produzir, nomeadamente Espanha e Alemanha.