Moedas pede em Bruxelas revisão do sistema Volta: “Insto a comissão a rever esta política”

O presidente da Câmara de Lisboa pediu ao Parlamento Europeu para “rever” o sistema Volta. “Vejo pessoas na minha cidade a procurarem nos caixotes do lixo todos os dias. Tenho relatório de pessoas que estavam em tratamentos para a droga e deixam o tratamento para irem a este sistema buscar alguns cêntimos para a próxima dose”, disse Carlos Moedas no hemiciclo europeu.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“Devemos olhar para a dignidade humana. Como presidente da Câmara e presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, insto a comissão a rever esta política e dar às cidades a possibilidade de ter o nosso sistema e decidir o que fazer”, disse Moedas, presente em Bruxelas para, enquanto chefe da delegação portuguesa no Comité das Regiões Europeu, participar na Semana Europeia das Regiões.

Após a intervenção, o autarca admitiu, ao ECO/Local Online, já não ser possível reverter o sistema Volta, mas salientou que têm de ser os municípios a decidir como fazer a reciclagem. Moedas critica a extensão do braço da Europa quando se intromete até ao nível local e pede para o poder local a “autonomia para decidir”.

Há dois meses, Moedas pediu ao Governo para “cancelar de imediato” este sistema de recolha de garrafas de plástico e latas. Algo que rapidamente foi afastado pelo Executivo, pela voz da ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, que justificou a posição com exigências europeias.

Numa reunião da Assembleia Municipal, o autarca lisboeta reeleito há um ano após uma campanha eleitoral sob críticas devido ao lixo na cidade, defendeu que “a política de reciclagem e de reutilização é necessária, e uma cidade como a nossa tem de ter a preocupação de reciclar cada vez mais, mas uma política ambiental não deve ser nem um imposto, nem um drama social“.

Um dia depois, Maria da Graça Carvalho respondia, dizendo que os problemas identificados por Moedas são sentidos sobretudo em cidades com “mais problemas sociais” e de pessoas sem abrigo, e também onde a higiene urbana tem lacunas. “Estes problemas extravasam muito o problema do retorno dos plásticos. O drama social é independente do Volta. É um drama social que está relacionado com a pobreza”, justificou a governante.

“Peço ao Governo para fazer exatamente como foi feito em França: cancelar de imediato este sistema. É uma boa intenção. É um mau resultado. Não o queremos”, criticou então o presidente da Câmara de Lisboa – agora, em Bruxelas, voltou a repetir a alusão ao exemplo francês. No início de setembro, e após uma consulta de três meses ao poder local e regional, o ministro do Ambiente francês anunciou que não seria imposto um sistema nacional (como é o Volta, em Portugal).

Instalado em abril, o sistema Volta restitui aos consumidores os dez cêntimos de depósito pagos aquando da compra de garrafas e latas de uso único, de plástico, metal ou alumínio e com capacidade inferior a três litros.

(Notícia atualizada às 15h55 com mais declarações de Carlos Moedas)