Nem a guerra travou as bolsas mas o FMI antecipa o choque

⚡ ECO Fast Os mercados financeiros mantêm-se resilientes, apesar da guerra no Médio Oriente e da subida de juros, mas o FMI alerta para riscos elevados.

O FMI identifica três riscos principais: correção nos ativos de inteligência artificial, aumento das yields das obrigações e ciberataques, que podem afetar a estabilidade financeira.

As fragilidades existentes e a limitação das políticas orçamentais e monetárias exigem uma abordagem proativa para mitigar os riscos e garantir a sustentabilidade da dívida pública.

Os mercados financeiros atravessaram uma guerra no Médio Oriente, a subida de juros em 14 dos 33 principais bancos centrais desde o segundo trimestre e a incerteza política sem perderem terreno, estando inclusive a negociar em máximos históricos, mas o Fundo Monetário Internacional (FMI) identifica três riscos que podem alterar esse quadro.

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“Os mercados financeiros mantiveram-se resilientes desde o Relatório sobre a Estabilidade Financeira Global de abril de 2026, mas os riscos para a estabilidade financeira estão elevados”, alerta o Fundo no capítulo 1 do “Global Financial Stability Report”, intitulado “Por baixo da resiliência” e divulgado esta terça-feira.

Os três riscos são uma correção nos ativos ligados à inteligência artificial (IA), uma subida acentuada das taxas da dívida pública e os ciberataques, e o primeiro nasce no setor que mais tem sustentado as cotações.

Expectativas em redor da IA: De acordo com os analistas do FMI, a despesa em centros de dados e semicondutores ajudou a compensar o impacto da guerra e da incerteza política, e as empresas no centro da cadeia da IA registaram um crescimento excecional dos lucros. Mas “um investimento e uma rentabilidade mais fracos ou menos duradouros na IA poderiam constituir um choque que desencadeie uma correção do mercado”, avisa o FMI, que cita o cenário central do World Economic Outlook, também divulgado esta terça-feira, que aponta para que a reversão destes investimentos reduz até 0,4% o PIB mundial, 1,3% o investimento e 0,6% o consumo até 2028. E o grande problema é que parte deste investimento foi financiada com dívida, o que pode agravar uma eventual correção. Segundo o FMI, desde 2024 que as grandes operadoras de centros de dados passaram de menos de 1% para 10% das obrigações de empresas com boa notação emitidas no mundo, e as ações destas empresas subiram de 16% para 28% na carteira dos fundos cotados alavancados. Se os preços caírem, os investidores podem ser forçados a vender, o que acentua a queda.

De acordo com os analistas do FMI, a despesa em centros de dados e semicondutores ajudou a compensar o impacto da guerra e da incerteza política, e as empresas no centro da cadeia da IA registaram um crescimento excecional dos lucros. Mas avisa o FMI, que cita o cenário central do World Economic Outlook, também divulgado esta terça-feira, que aponta para que a reversão destes investimentos reduz até 0,4% o PIB mundial, 1,3% o investimento e 0,6% o consumo até 2028. Segundo o FMI, desde 2024 que as grandes operadoras de centros de dados passaram de menos de 1% para 10% das obrigações de empresas com boa notação emitidas no mundo, e as ações destas empresas subiram de 16% para 28% na carteira dos fundos cotados alavancados. Se os preços caírem, os investidores podem ser forçados a vender, o que acentua a queda. Pressão sobre as obrigações do Estado: A yield das obrigações de vários países subiram desde o início da guerra no Irão, empurradas pela expectativa de juros de curto prazo mais altos e por prémios de prazo mais elevados – a compensação que os investidores exigem para deter dívida de maturidade mais longa. Esses prémios estão no limite superior dos intervalos históricos, sobretudo nas economias avançadas, e o FMI considera que o risco piorou desde abril, com a dívida pública elevada e o risco de refinanciamento por resolver. Algumas fragilidades aliviaram, porque as posições alavancadas dos hedge funds em dívida pública diminuíram em parte sem pressão nos mercados de reporte e a liquidez melhorou na área do euro. Ainda assim, “dada a importância fundamental das obrigações soberanas para os mercados financeiros, uma subida acentuada das yields das obrigações desvalorizaria as avaliações dos ativos através de taxas de desconto mais elevadas, incluindo as dos ativos ligados à IA, e corroeria o valor das obrigações soberanas usadas como garantia em derivados e outras transações financeiras”.

A yield das obrigações de vários países subiram desde o início da guerra no Irão, empurradas pela expectativa de juros de curto prazo mais altos e por prémios de prazo mais elevados – a compensação que os investidores exigem para deter dívida de maturidade mais longa. Esses prémios estão no limite superior dos intervalos históricos, sobretudo nas economias avançadas, e o FMI considera que o risco piorou desde abril, com a dívida pública elevada e o risco de refinanciamento por resolver. Algumas fragilidades aliviaram, porque as posições alavancadas dos hedge funds em dívida pública diminuíram em parte sem pressão nos mercados de reporte e a liquidez melhorou na área do euro. Ainda assim, “dada a importância fundamental das obrigações soberanas para os mercados financeiros, uma subida acentuada das yields das obrigações desvalorizaria as avaliações dos ativos através de taxas de desconto mais elevadas, incluindo as dos ativos ligados à IA, e corroeria o valor das obrigações soberanas usadas como garantia em derivados e outras transações financeiras”. Ataques informáticos: “À medida que as finanças se tornam mais digitais e interligadas, as perturbações cibernéticas surgiram como uma fonte crescente de risco sistémico”, refere o relatório. Um ataque aos pagamentos, à negociação ou ao acesso a depósitos pode causar perdas imediatas e abalar a confiança, sobretudo se atingir um grande banco, uma infraestrutura de mercado, um fornecedor de computação na nuvem ou de software. O FMI aponta três tendências por trás deste risco: 1) a digitalização, que alargou a superfície de ataque; 2) a dependência de poucos fornecedores tecnológicos e 3) ameaças mais sofisticadas, com modelos de IA de fronteira capazes de apoiar ataques e defesa. Os dados mostram a pressão sobre as equipas de segurança, já que “em mais de 70% dos casos até agora em 2026, os fornecedores de software tiveram quase nenhum tempo para corrigir vulnerabilidades antes de a exploração começar”, uma subida de 20 pontos percentuais num ano.

Estes riscos ganham dimensão por causa de fragilidades que o Fundo diz estarem por resolver. No teste de esforço a 665 bancos de 29 países, que combina choque energético, inflação, juros mais altos e uma correção da IA, o PIB real mundial ficaria cerca de 3 pontos percentuais abaixo do cenário base nos dois primeiros anos e o rácio de capital CET1 agregado recuaria cerca de 150 pontos base, para aproximadamente 11,5%.

Porém, “a resiliência agregada esconde focos de fragilidade”, e bancos que representam 22% dos ativos bancários mundiais ficariam abaixo de 7%, contra 18% no teste do ano anterior, revela o teste do FMI.

O FMI considera que o espaço das políticas orçamental e monetária é “mais limitado hoje do que durante grande parte das duas últimas décadas”.

Fora da banca, os fundos de pensões e as seguradoras quase duplicaram a quota de investimentos ilíquidos, e o crédito direto a empresas, concedido por fundos fora do perímetro bancário, já ronda os 2 biliões de dólares. Entre dez grandes sociedades de investimento deste setor, com 300 mil milhões de dólares em ativos, quatro (cerca de 90 mil milhões) têm compromissos de financiamento superiores à liquidez disponível, aponta o FMI.

As famílias surgem como o ponto mais favorável, porque “com um endividamento moderado e elevados ativos, é pouco provável que as famílias sejam uma fonte de preocupação sistémica”, salientam os analistas do Fundo.

O relatório inclui Portugal na comparação internacional do peso do serviço da dívida das famílias e nota que “os países com mais hipotecas de taxa variável tendem a ter rácios de serviço da dívida mais elevados e são mais sensíveis às revisões das taxas de juro”. Uma queda dos preços das casas ou dos ativos poderia, ainda assim, reduzir a riqueza e o consumo, sobretudo dos agregados com menores rendimentos.

O FMI considera que o espaço das políticas orçamental e monetária é “mais limitado hoje do que durante grande parte das duas últimas décadas” e pede que a dívida pública seja colocada numa trajetória sustentável, que se limite a alavancagem ligada à IA, ao crédito privado e a outras entidades não bancárias e que se reforcem os testes de resiliência e a comunicação de incidentes cibernéticos. “As políticas proativas são a melhor forma de preparação, à medida que os riscos aumentam”, conclui.