Netflix compra direitos televisivos do Mundial de 2030 em Espanha

Acordo inclui a transmissão num canal de televisão em sinal aberto de um pacote de jogos que incluirá todos os de Espanha, as duas meias-finais e a final.

A Netflix adquiriu os direitos exclusivos do Mundial de Futebol de 2030 para Espanha e Andorra, garantindo a transmissão em direto dos 104 jogos do torneio, que Portugal, Espanha e Marrocos vão coorganizar. A seleção espanhola chegará à prova como campeã do mundo em título. O valor do acordo não foi divulgado.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O acordo prevê a transmissão gratuita de um jogo de cada jornada em Espanha. A Netflix vai ainda disponibilizar a um canal nacional em sinal aberto um pacote de jogos que incluirá todos os da seleção espanhola, as duas meias-finais e a final, “garantindo um amplo acesso ao público em todo o país”, explica a Netflix em comunicado. Os detalhes sobre essa parceria só serão revelados “mais perto do torneio”.

A gigante do streaming prevê uma cobertura integral do torneio, que incluirá programas antes do jogo, ao intervalo e no pós-jogo “com uma perspetiva claramente espanhola”, um resumo em cada dia de jogos e conteúdos “para criar expectativa no período que antecede o torneio”.

“Poucos acontecimentos unem as pessoas como o Mundial de Futebol. Estive nas bancadas este ano quando a Espanha levantou o troféu e testemunhei a paixão, o orgulho, as histórias — tudo isso passa a fazer parte da cultura de um país e é recordado durante gerações“, afirma Bela Bajaria, chief content officer da Netflix.

“Com Espanha a acolher o torneio em 2030, estamos entusiasmados por levar todos os jogos aos adeptos em Espanha e Andorra através da Netflix. Para os adeptos de futebol espanhóis, receber o mundo enquanto campeões em título, na Netflix, fará deste um momento sem igual“, acrescenta.

Questionada pelo +M sobre se apresentou proposta pelos direitos para Portugal, a Netflix remete apenas para o comunicado divulgado, não tecendo comentários adicionais sobre o assunto.

O acordo alarga a parceria da Netflix com a FIFA. A plataforma de streaming já tinha os direitos do Mundial de Futebol Feminino da FIFA 2027 e 2031 nos EUA e no Canadá.

A entrada de plataformas nos direitos do Mundial não é nova. Em Espanha, o Mundial 2026 foi transmitido pela RTVE, em sinal aberto, com 33 jogos — incluindo todos os jogos da seleção espanhola, o jogo de abertura, as meias-finais e a final — e através da DAZN, que disponibilizou os 104 encontros num canal produzido pelo Grupo Mediapro.

Em Portugal, os direitos do último Mundial foram distribuídos por diferentes operadores. A Sport TV garantiu a transmissão integral, a LiveModeTV — novo player no mercado — transmitiu um jogo por dia de competição e os três canais generalistas em sinal aberto — RTP, TVI e SIC — partilharam os direitos de 20 jogos, pelos quais pagaram 5,6 milhões de euros.

(atualizado às 15h, com resposta da Netflix)