Nuno da Silva Vieira é o novo co-managing partner da Paxlegal

A Paxlegal reforçou a equipa com três novos sócios de capital – Nuno da Silva Vieira, Rui Ferreira Antunes e Ana Peixoto – e uma associada sénior – Isa Meireles. Nuno da Silva Vieira irá ainda partilhar a gestão da firma com Bárbara Pestana, assumindo o cargo de co-managing partner. Os reforços ficarão sediados em Braga.

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“É uma nova fase da minha vida profissional que pretendo abraçar com grande determinação e espírito de responsabilidade“, revela Nuno da Silva Vieira, que irá assumir também as áreas de Economia Digital e Litigância Estratégica.

A nova sócia Ana Peixoto passa a liderar as áreas de Bancário, Financeiro e Mercado de Capitais, e de IA e Tecnologias Emergentes, com corresponsabilidade em matérias de Contencioso. Já Rui Ferreira Antunes assume a responsabilidade pelos departamentos de Criminal, Contraordenacional e Compliance.

Por fim, a associada sénior Isa Meireles integrará os grupos de trabalho de Consumo, Publicidade e Arbitragem; Contencioso Civil; Laboral; e Responsabilidade Civil, Acidentes e Indemnizações.

Os sócios fundadores da Paxlegal, António Patrício e Bárbara Pestana, assumem que estas integrações são um passo “muito relevante” no crescimento e afirmação do escritório. “A entrada do Nuno, do Rui e da Ana como sócios, e da Isa como associada sénior, confirma a solidez do caminho percorrido e marca o início de uma nova fase da Paxlegal, assente nos valores e na cultura de sempre, mas reforçada por uma forte aposta em inovação e tecnologia”, referem