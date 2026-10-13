O acesso à habitação é um dos desafios que marcam a vida de muitas famílias, sobretudo dos jovens e dos jovens casais. Em Cascais, o Empreendimento de Habitação Municipal da Quinta da Bela Vista procura dar resposta a esta necessidade, com 52 fogos em regime de arrendamento acessível, integrados num projeto que alia qualidade arquitetónica, espaços verdes e abertura à comunidade. Distinguido na 7.ª edição do Prémio Autarquia do Ano – Grupo Mosqueteiros, o projeto reflete a estratégia do município para promover uma habitação pública que contribua também para a construção de cidade e o reforço dos laços comunitários.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O que representa para a vossa autarquia ter sido distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2026 – Grupo Mosqueteiros?

Para a Câmara Municipal de Cascais, esta distinção reconhece o caminho que temos feito ao nível da política de habitação em Cascais, e daquilo que é a Estratégia Local de Habitação. Mostra que é possível responder aos desafios sentidos ao nível do acesso à habitação acessível sem abdicar da qualidade arquitetónica, urbana e paisagística. O prémio é sobretudo um reconhecimento das equipas técnicas da Direção Municipal de Planeamento, Estudos e Habitação Municipal e de todos os que tornaram este projeto possível. Para nós, a habitação pública não serve apenas para resolver uma carência. Deve também criar cidade, comunidade e qualidade de vida. A distinção é um estímulo para que continuemos a investir em soluções que respondam às necessidades locais, e sirvam de referência a outros municípios.

Quais foram as razões e necessidades que estiveram na origem do(s) projeto(s) distinguido(s)?

O projeto nasce de uma necessidade muito concreta: a dificuldade crescente no acesso à habitação. Esta é uma dificuldade que afeta sobretudo os jovens, os jovens casais e as famílias que, apesar de trabalharem e terem rendimentos, sentem dificuldades no acesso ao mercado de habitação. O empreendimento da Quinta da Bela Vista oferece 52 fogos de diferentes tipologias em regime de arrendamento acessível, procurando contribuir para a fixar as pessoas, principalmente os jovens, jovens adultos e jovens casais, no concelho de Cascais.

Havia também outra razão. O terreno era o último lote por construir, num loteamento iniciado em 1998. Construir ali significava qualificar um tecido urbano que fica na fronteira entre uma malha urbana consolidada e uma paisagem aberta de vinhas e campos agrícolas. Por isso, o edifício e o conceito urbanístico tinha de contribuir para fazer uma boa transição entre a malha urbana e a paisagem de vinhas e campos agrícolas.

Que principais desafios enfrentaram no desenvolvimento e concretização do(s) projeto(s) – e de que forma foram superados?

O primeiro desafio foi integrar o edifício num contexto sensível. Como referi anteriormente, está localizado entre espaço urbano e paisagem agrícola. De forma a garantir uma solução de qualidade, o município lançou um concurso público de conceção, sendo que a proposta escolhida apresentou duas frentes distintas: uma voltada para a paisagem natural e outra para o tecido urbano, fazendo que o edifício funcione como um elemento de transição e não de rutura.

O segundo desafio foi evitar o modelo de “condomínio fechado” e a mono-funcionalidade que muitas vezes marca os conjuntos habitacionais. A resposta foi uma configuração em “U”, com uma praça verde central, aberta e de carácter público, abrindo-se a toda a comunidade. No mesmo, foram ainda incluídas áreas de comércio, serviços e espaços comuns, para que o espaço tenha vida ao longo de todo o dia.

De que maneira o(s) projeto(s) distinguido(s) têm impactado a vida da comunidade local? Pode partilhar algum exemplo concreto?

O impacto mais direto é a criação de 52 habitações a rendas acessíveis. Estas casas permitem que jovens e famílias permaneçam e construam a sua vida em Cascais.

O impacto vai, no entanto, além dos moradores do edifício. A praça verde central não é um espaço reservado aos residentes. É um espaço público aberto a todos, que dá continuidade à estrutura ecológica da zona. Torna-se desta forma um lugar de encontro entre os novos moradores e os vizinhos do bairro. Os espaços de comércio e serviços contribuirão para dinamizar a área envolvente e reforçar o sentido de comunidade. Este projeto, vem concluir um loteamento, qualificando uma zona que durante mais de duas décadas esteve inacabada. Mostra que é possível construir habitação a preços acessíveis sem abdicar de casas bonitas, bem pensadas e bem integradas no bairro, e onde há sentido de comunidade.

Quais são as perspetivas de futuro em relação a este(s) projeto(s)? Pretendem dar continuidade, expandi-los ou adaptá-los a outras áreas?

O empreendimento de Sassoeiros insere-se numa política municipal de habitação estruturada e contínua. Essa política assenta na criação de novas soluções habitacionais, na reabilitação do parque existente e na mobilização de financiamento nacional e europeu. É nossa intenção continuar este caminho.

Consideramos que o modelo adotado tem elevado potencial de replicação, servindo de referência para futuras intervenções municipais, quer na forma como integra o edifício no tecido urbano e na paisagem, quer no modelo de gestão do parque habitacional. Os princípios e aprendizagens deste projeto irão continuar a orientar as próximas intervenções de habitação pública em Cascais.