Parlamento aprova alargamento da licença parental paga a 100%

Os deputados aprovaram esta terça-feira o alargamento da licença parental paga a 100%, passando a estar previsto que tal é devido nas licenças de cinco meses (independentemente da partilha entre progenitores) ou até seis meses caso cada um dos progenitores goze, pelo menos, 30 dias consecutivos ou dois períodos de 15 dias consecutivos.

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Neste momento, nas licenças de quatro meses, o montante pago é o equivalente a 100% da remuneração de referência, independentemente da partilha entre progenitores. Já nas licenças de cinco meses, o subsídio parental inicial tanto pode equivaler a 80% da remuneração ou, caso haja partilha entre os progenitores (cada um tem de gozar, pelo menos, 30 dias), a 100%. Por outro lado, nas licenças de seis meses, hoje está previsto o pagamento a 83% no caso de partilha entre progenitores.

Esta terça-feira foi aprovada, contudo, uma proposta conjunta do PSD e do PS, que alarga o período em que os pais podem ficar em casa com os seus filhos e reforça o subsídio devido a esses beneficiários.

Em concreto, ao fim de quase cinco horas de votações, recebeu “luz verde” uma alteração ao Código do Trabalho, que estabelece que a mãe e o pai trabalhadores têm direito, por nascimento de filho, a licença parental inicial de 150, 180 ou 210 dias consecutivos, “cujo gozo podem partilhar após o parto”. Neste momento, a licença varia entre 120 dias e 150 dias consecutivos.

Em paralelo, passa a estar previsto que, nas licenças de cinco meses, o montante do subsídio parental inicial é igual a 100% da remuneração de referência do beneficiário. Já nas licenças de seis meses, o montante é o equivalente a 83% do salário ou, caso haja partilha entre progenitores, a 100% da remuneração de referência.

Além disso, passa a estar estabelecido que, no caso de opção pelo período de licença de sete meses, se cada um dos progenitores gozar, pelo menos, 30 dias consecutivos ou dois períodos de 15 dias consecutivos, o montante do subsídio é igual a 86%.

Já se o pai gozar, pelo menos, 60 dias consecutivos (ou dois períodos de 30 dias consecutivos), o montante pode chegar a 90% da remuneração de referência do beneficiário.

Estas mudanças foram aprovadas com os votos favoráveis do PSD e do PS, e a abstenção dos demais grupos parlamentares. Também foi a votos uma proposta que traduz estas mudanças para a Função Pública, e foi aprovada com os mesmos sentidos de votos.

Na reunião desta terça-feira, foram também aprovadas alterações à licença exclusiva de pai. Hoje, está estabelecido que é obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de 28 dias, seguidos ou em períodos interpolados de no mínimo sete dias, nos 42 dias seguintes ao nascimento da criança, sete dos quais gozados de modo consecutivo imediatamente a seguir a este.

Com a proposta do PSD e do PS agora aprovada, passa a estar estabelecido que é obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de 28 dias, seguidos ou em períodos interpolados, nos 42 dias seguintes ao nascimento, mas, destes, 14 têm de ser gozados de modo consecutivo imediatamente a seguir.

Nas longas votações desta terça-feira, um dos pontos mais polémicos teve que ver com o alargamento das regras aplicáveis às famílias monoparentais aos casos de violência doméstica.

Apesar das críticas, acabou por ficar previsto que tal só se aplica se verificadas as seguintes condições cumulativas: apresentação de queixa-crime; Saída da casa de morada de família da vítima ou do agressor durante o período de gestação ou do gozo da licença; Ter sido decretada medida de coação ou aplicada pena acessória de proibição de contacto entre progenitores.

Foi também aprovada esta tarde a criação da jornada contínua no setor privado, o que permitirá aos trabalhadores concentrar o seu horário de trabalho, saindo uma hora mais cedo.

Estas votações foram feitas num grupo de trabalho, pelo que terão ainda de ser confirmada na Comissão de Trabalho. Depois, subirão a plenário para a votação final global.

Quanto à entrada em vigor, está previsto que tal acontecerá com a lei de Orçamento do Estado subsequente à sua aprovação. As mudanças serão aplicadas às situações devidas a partir de 1 de janeiro de 2027.

(Notícia atualizada às 17h57)