Parlamento limita fim de visto prévio do TdC aos contratos públicos até 7,5 milhões

A Comissão da Reforma do Estado e Poder Local do Parlamento aprovou esta terça-feira uma alteração do Governo às regras de funcionamento do Tribunal de Contas (TdC) que prevê o fim do visto prévio para contratos públicos até 7,5 milhões de euros. A proposta inicial desta reforma alargava a isenção aos contratos até dez milhões.

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Atualmente, o visto é obrigatório para os contratos com valores iguais ou superiores a 750 mil euros — ou 950 mil euros no caso de vários contratos relacionados.

A proposta de alteração foi aprovada pelo PSD e CDS e contou com o voto contra do Chega. PS, JPP e Iniciativa Liberal abstiveram-se.

A proposta do Governo pretende substituir a atual Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, em vigor desde 1997, por um novo regime. A reforma altera sobretudo a forma como o Tribunal fiscaliza a utilização de dinheiro público.

Uma das principais mudanças está no chamado visto prévio: a proposta estabelecia, em regra, um limite de dez milhões de euros para a fiscalização prévia dos contratos, o que significa que uma grande parte dos contratos públicos deixaria de passar pelo Tribunal antes de ser executada. O Governo argumenta que a mudança permite reduzir burocracia e concentrar o controlo em situações de maior risco. Agora, esse limiar baixa para 7,5 milhões, após votação na especialidade.

O visto prévio é o ato de dar ‘luz verde’ a um contrato, após ter sido analisado no âmbito do processo de fiscalização prévia. Segundo a Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (TdC), cabe ao órgão “fiscalizar previamente a legalidade e o cabimento orçamental dos atos e contratos de qualquer natureza que sejam geradores de despesa ou representativos de quaisquer encargos e responsabilidades, diretos ou indiretos”, para entidades públicas.

A proposta prevê também que contratos de valor superior possam, em determinadas circunstâncias, ficar dispensados de visto quando as entidades públicas disponham de sistemas de decisão e controlo interno acreditados. Os contratos acima de 950 mil euros, mesmo quando isentos de fiscalização prévia, seriam comunicados ao Tribunal para efeitos de acompanhamento e eventual auditoria.

O Tribunal de Contas considera que a redução do controlo prévio tem de ser acompanhada por mecanismos alternativos suficientemente robustos e levantou reservas sobre o impacto da reforma na sua independência e no controlo externo da aplicação dos fundos europeus.

Também o Conselho das Finanças Públicas defendeu que a reforma deveria ser articulada com a revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, para garantir que a alteração do Tribunal de Contas se integra num sistema coerente de controlo das finanças públicas.

A proposta foi aprovada na generalidade em maio, com os votos favoráveis de PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal, a abstenção do PS e JPP e votos contra de Chega, Bloco de Esquerda, Livre e PAN. Seguiu depois para a Comissão da Reforma do Estado e Poder Local, onde foi discutida na especialidade e foram ouvidas várias entidades, incluindo o próprio Tribunal de Contas.