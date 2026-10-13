Polónia defende formação de um Exército europeu no leste da Europa

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Radoslaw Sikorski, mostrou-se esta terça-feira confiante de que, até ao final da década, a Europa vai organizar um exército combinado, mesmo que apenas na frente oriental.

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Intervindo no Fórum de Segurança de Varsóvia, Radoslaw Sikorski considerou que uma força europeia na região do Báltico seria capaz de dissuadir qualquer intenção bélica do Presidente russo, Vladimir Putin.

Sikorski admitiu, no entanto, que “já é tarde para a Ucrânia”, país atacado pela Rússia, razão pela qual “é fundamental apoiar” Kiev durante o próximo inverno.

“Acredito que só restam a (Vladimir) Putin duas cartas para jogar: a mobilização e o ‘General Inverno’, como lhe chamam na Rússia. Temos de fazer um grande esforço financeiro, militar e humanitário para ajudar a Ucrânia“, afirmou.

O homólogo alemão, Johann Wadephul, também admitiu que o inverno “será difícil” devido aos ataques russos contra as infraestruturas energéticas ucranianas mas, frisou que a Rússia não alcançou avanços reais na guerra.

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Ed Miliband, também concordou que o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, não está a ganhar a guerra na Ucrânia, mas ressalvou que o facto de não estar a ganhar não “deve ser” suficiente para a Europa. Desta forma, Londres voltou a defender o agravamento das sanções contra a Rússia e mais apoio financeiro e defensivo à Ucrânia.

Miliband sublinhou a importância de a União Europeia (UE) voltar a discutir a possível utilização dos ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia, apesar da oposição da Bélgica, país onde se encontra a maior parte do capital da Rússia bloqueado na Europa.

“É um tema complicado, toda a gente sabe disso, mas para nós é claro que a Rússia terá de pagar pela guerra. Eles são os agressores, são os responsáveis pelos danos causados pela Ucrânia”, disse Wadephul, admitindo que o Reino Unido pode vir a juntar-se à UE em eventuais iniciativas sobre os ativos russos no estrangeiro.

Sobre o mesmo assunto, o chefe da diplomacia da Polónia disse que a Bélgica levantou uma preocupação razoável, acrescentando que, se a Rússia o exigir, Bruxelas não pode ser deixada sozinha a assumir toda a responsabilidade.

“Estamos a trabalhar nisso, e a Comissão Europeia está à procura de um instrumento jurídico que permita partilhar parte do risco. Espero que possamos chegar a uma solução o mais rapidamente possível”, indicou Sikorski.