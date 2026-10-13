Médio Oriente

Portugal desaconselha viagens a Arábia Saudita após ataques a aeroportos

  • Lusa
  • 15:04

O Ministério dos Negócios Estrangeiros aponta viagens terrestres como alternativa de transporte para entrar e sair da Arábia Saudita, depois de três ataques contra o aeroporto da capital.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) desaconselhou viagens à Arábia Saudita, na sequência dos ataques a aeroportos, apelando à comunidade portuguesa que evite deslocações não essenciais.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Segundo o aviso divulgado no Portal das Comunidades Portuguesas, face às atuais perturbações no tráfego aéreo, geradoras de adiamentos e cancelamentos de voos, o MNE aponta viagens terrestres como alternativa de transporte para entrar e sair da Arábia Saudita, “que poderão ser equacionadas em função das necessidades individuais, sempre que as condições de segurança o permitam”.

As recomendações surgem na sequência dos “reiterados ataques” com origem no Iémen a infraestruturas aeroportuárias na Arábia Saudita, incluindo ao Aeroporto Internacional King Khalid, em Riade, e o Aeroporto Internacional King Fahd, em Dammam.

O MNE apela à comunidade portuguesa para evitar deslocações não essenciais e para se manter atenta às orientações e instruções das autoridades locais, podendo a embaixada ser contactada através do número +966 54 756 6139. Para o Gabinete de Emergência Consular, que funciona 24 horas, foram divulgados os números +351 217929714 e +351 961 706 472.

A Embaixada em Riade também dispõe de um grupo de WhatsApp onde publica atualizações em tempo real, cujo ‘link’ poderá ser partilhado a pedido dos interessados, acrescenta o MNE.

A Arábia Saudita anunciou três ataques contra o aeroporto da capital, Riade, desde sexta-feira, que causaram mais de 15 mortos e centenas de feridos.

Os Huthis, que controlam Sanaa (capital do Iémen) desde 2014, reivindicaram nas últimas semanas vários ataques com drones e mísseis balísticos contra instalações civis e militares sauditas, incluindo aeroportos e infraestruturas energéticas.

Os insurgentes iemenitas não são o único grupo que lançou ataques contra o território da Arábia Saudita nos últimos meses: o maior produtor de petróleo da OPEP também tem sido alvo de vários movimentos armados pró-iranianos que têm visado infraestruturas energéticas e civis do reino árabe.

A atual escalada entre a Arábia Saudita – que lidera uma coligação militar anti-Huthis, em apoio ao Governo iemenita internacionalmente reconhecido -, e o grupo rebelde eclodiu em meados de julho, quando os insurgentes acusaram Riade de bombardear o aeroporto da Sanaa, para impedir que um avião iraniano aterrasse, embora a ação tenha sido reivindicada pelo Exército iemenita.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Portugal desaconselha viagens a Arábia Saudita após ataques a aeroportos

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Presidente da SIRESP SA garante “escrutínio permanente”

Lusa,

Presidente da empresa responsável pelas comunicações de emergência do Estado assegurou que os resultados do escrutínio são mensais e são transmitidos à Secretaria-Geral do MAI.